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«Нет, не мешает!» — подруга «Руки-базуки» рассказала о моментах близости
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«Нет, не мешает!» — подруга «Руки-базуки» рассказала о моментах близости 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Как ранее сообщал Пятый канал, сердце Кирилла Терешина, известного в медиа как «Руки-базуки», теперь принадлежит красотке-москвичке Анастасии. В интервью она рассказала, что сама была инициатором знакомства.
— Он мне очень сильно нравился, я написала в Instagram. В течение где-то года я ему писала. И вот в один момент он увидел мои сообщения чисто случайно, как он говорит, и увидел, что я красивая очень. Ну он увидел, что я работаю моделью. Я ему очень понравилась, он прилетел сюда в Москву, я с ним встретилась, и у нас начались отношения с ним, — поделилась Анастасия.
Девушка отметила, что в течение некоторого времени она и Терешин «просто общались», поэтому можно считать, что их отношения сейчас находятся на «начальном этапе». Анастасия действительно не продемонстрировала осведомленности о жизни «Руки-базуки», сказала лишь, что он «такой же, как в Instagram, в принципе». Представить, что имелось в виду, довольно сложно. Возможно, для своей подруги Терешин тоже танцует лезгинку и дефилирует перед ней в травести-образах.
Что касается интимной жизни в паре, Анастасия заверила, что любви огромные руки парня не мешают. Никаких неудобств, говорит. Значит, пока не лопнули. Хотя она упомянула, что бойфренд поехал в больницу делать анализы — выяснять, как его организм справляется с синтетическими бицепсами.
Ранее Пятый канал сообщал: дагестанский танцор записал на видео угрозу побить «Руки-базуки» за вышеупомянутую лезгинку.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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