«Как это мило!»: Вера Брежнева доставила подарок маме на велосипеде

Певица Вера Брежнева показала, что за пределами сцены не носит корону звезды эстрады и для своих родных и близких является самой обычной девушкой, способной на трогательные поступки. Так, в качестве подарка для горячо любимой мамы, Вера приобрела куст спатифиллума и лично доставила его имениннице.

Артистка отечественной эстрады, яркая и неподражаемая Вера Брежнева, часто предстает перед поклонниками в роскошных платьях, чьи бесконечные шлейфы и пышные юбки с успехом воплощают образ современной принцессы. Однако в обычную жизнь артистка старается не приносить лоск шоу-бизнеса и удивляет публику своим простым поведением, в котором нет и следа «звездной болезни». К примеру, недавно звезда показала богом забытую деревню, где прошло ее детство. И, разумеется, ко дню рождения своей мамы звезда лично озаботилась подарком, сделав все своими руками — от покупки до доставки.

В качестве презента артистка решила подарить спатифиллум, который в народе прозвали цветком женского счастья. Огромный горшок с пышным растением Вера поместила в корзинку велосипеда и повезла подарок своей маме, едва разбирая дорогу за буйной листвой. Смешное видео, на котором Брежнева едва справляется с своей ношей, беззаботно хохоча, приятно удивил общественность и показал артистку с самой лучшей стороны. Ну и выбранное растение и вовсе сочли едва ли не самым лучшим подарком, который только можно было бы вручить любой женщине в день рождения.

«Практичный подарок! Не неделю на цветы смотреть будет, а круглый год» «Вера! Я вами восхищена в 100 крат более чем обычно. Это так мило» «Такой букет большой, и как вы только справились с управлением велосипеда! Но здорово, что все сделали сами, в этом есть душа» «Наши звёзды могут всё! Приятно видеть не только лоск» «Как ты там не убилась? Он же весь обзор перекрыл. И не побоялась, умничка! Своими руками — это всегда самое дорогое» «Вера, Вы правильно выбрали подарок — это цветок женского счастья! И что доставили сами — это тоже вызывает уважение»