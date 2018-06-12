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Кореянки устроили демонстрации против вебкамер
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Кореянки устроили демонстрации против вебкамер 

Аист на крыше 53 минуты назад
Фото: Аист на крыше
«Моя жизнь — не корейское порно»— с подобными плакатами более 22 тыс. женщин участвовали в акции против шпионских вебкамер. Кадры с них оказываются на порносайтах и в социальных сетях, сообщает «tjournal.ru».
Фото: Korean Exposé
Порнография запрещена в Южной Корее, но соответствующих сайтов становится всё больше. Увеличивается популярность видео и снимков с шпионских вебкамер, «подглядывающих» за женщинами в примерочных и туалетах. Есть специальная служба, отыскивающая и демонтирующая вебкамеры, но это недостаточно эффективные меры.
Взрыв возмущения вызвал случай в мае этого года. Девушка 25-Ти лет незаконно разместила в интернете фото обнаженного мужчины. Ее арестовали и в считанные недели расследовали дело. В тысячах подобных случаев женщины сталкиваются со скепсисом и апатией представителей власти.
Более 300 тыс. человек поддержали петицию против гендерного неравенства и шпионских камер.
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