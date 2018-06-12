Сувениры для настоящих фанатов

Каждому истинному поклоннику большого футбола с такого глобального события как Чемпионат мира просто необходимо привезти памятный и в чем-то уникальный сувенир.

Что это может быть? Ну, конечно, футболка, снятая, например, с любимого голкипера и расписанная его же собственной рукой. Не сувенир, а мечта, согласитесь…

Но если такой подарок судьбы светит самым избранным, можно, не будучи уверенным в своей избранности, запастись несколькими вариантами деталей форм любимых команд в тех же самых сувенирных магазинах.

Итак, мы решили выяснить, что и по чём нам сегодня предлагают?

Ну, а наиболее практичные болельщики не проходят мимо спортивной обуви, предлагаемой магазином, также разукрашенной в стиле ЧМ. Можно выбрать и легкие продуваемые сандалии за 1000 рублей, и стильные кроссовки за 4 с половиной тысячи в российской валюте. Ноги надо беречь. А путь футбольного фаната труден и многоступенчат — от стадиона к стадиону, от трибуны к трибуне, от игры к игре.