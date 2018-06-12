Самые странные суеверия в СССР

В идеале люди не должны быть суеверными. Каждый из нас может преодолеть в себе страхи и комплексы, заставляющие опасаться тех или иных примет. Но в реальном мире многие россияне плюются через левое плечо, стучат по дереву или хватаются за пуговицу, увидев черную кошку. Представители старшего поколения — наши родители, дедушки и бабушки — поступают также, несмотря на то, что они родились в советское время, когда партийная власть развернула настоящую борьбу с различными суевериями.

Более того, некоторые приметы возникли и распространились в массовом сознании именно в эпоху строительства коммунизма. Так какие же суеверия породило советское время?

Канализационные люки — это зло?

Развитие городской инфраструктуры, случившееся в ХХ веке, внесло свой вклад в появление новых примет. Канализационные колодцы, прикрытые металлическими люками, стали безусловным новшеством в свое время. Возникло поверье, что наступать на эти круглые предметы категорически нельзя. Иначе быть беде.

Причем, в случае нарушения запрета народные молва сулила разнообразные несчастья: от смерти близких родственников до череды досадных событий. Основная же масса людей верила, что человека, ненароком наступившего на канализационный люк, обязательно жестоко изобьют в самое ближайшее время. [С-BLOCK]

Как обычно бывает с приметами, запрет что-либо делать под страхом развития негативных событий в будущем имеет как мистическое, так и вполне логическое объяснение. Дело в том, что далеко не все канализационные люки были надежно закреплены, наступившие на них люди рисковали покалечиться или даже погибнуть. Такие случаи реально происходили, поэтому взрослые старались уберечь детей и подростков от возможного риска, пугая их различными несчастьями.

Однако есть и мистическое объяснение. Под люком находится канализационный колодец, где течет вода, загрязненная как физически, так и духовно. Вся эта негативная энергетика способна причинить вред. Считается, что человек может навлечь на себя реальные беды, всего лишь наступив на круглый металлический люк.

Впрочем, не стоит отчаиваться, даже если это произошло. Нейтрализовать грозную примету вполне возможно. Достаточно попросить кого-то постучать по вашей спине. А при отсутствии спутников можно сделать это самому. Тогда злобные духи (а как же без них?) решат, что они сделали свое дело: вас избили. И реальной неприятности удастся избежать.

Нехорошие столбы ставят буквой «Л»

Сразу после прихода к власти большевики поставили перед собой цель — электрификация всей страны. В советское время нашу необъятную родину опутала сеть проводов. Часто два столба линий электропередачи (ЛЭП) устанавливали в виде буквы «Л». Такая конструкция прочнее. Один столб в ней как бы поддерживает второй, если местность, например, имеет уклон.

Но в народе эти Л-образные конструкции сразу же приобрели дурную славу. Их стали называть собачьими, кошачьими или даже чертовыми воротами. Бетонные опоры ЛЭП были восприняты суеверными людьми как… порталы в иной мир, где скапливается негативная энергия и обитают злобные духи.

Если верить примете, ни в коем случае нельзя проходить между двумя такими столбами. А людей, которые все же нарушили запрет, не ожидает ничего хорошего. Ссоры с друзьями и возлюбленными, разводы, тяжелые болезни и несчастные случаи, — все это буквально обрушится на головы бедняг. [С-BLOCK]

Существует немало версий происхождения данной приметы. Одни говорят, что заостренная кверху конструкция похожа на козлиный рог и поэтому ассоциируется с сатаной. Другие считают, что Л-образные столбы ЛЭП напоминают виселицы, которые в прежние времена ставили для казни преступников. Еще есть версия, что треугольный проход символизирует христианскую Троицу, и это место предосудительно топтать ногами.

Впрочем, имеется и логическое объяснение данной приметы. Если бетонные опоры установлены с нарушениями строительных норм или их крепления со временем пришли в негодность, то такая конструкция вполне может рухнуть на голову пешеходу. А с учетом обычного разгильдяйства, а также при повышенной влажности окружающей среды есть риск получить удар током.

Свести будущие неприятности на нет, если вы прошли между двумя столбами, соединенными вверху, вполне возможно. Достаточно просто вернуться назад и обойти бетонные опоры. А если вы не из пугливых, то можно просто скрестить указательный и средний пальцы, чтобы нейтрализовать весь негатив нехорошего места.

Есть и такой метод. Подойдя к проходу, суеверные люди просят некую мифическую кошку-хозяйку данного портала отворить им путь, а миновав Л-образную конструкцию, вслух произносят: «Кошка, закрой ворота».

Съедобный счастливый билетик

Советская эпоха также была ознаменована развитием общественного транспорта в нашей стране. Большинство граждан ежедневно ездили к месту работы или учебы на автобусах, трамваях или троллейбусах. Во время этих поездок и зародилась примета про счастливые билетики.

Все проездные талоны были пронумерованы. Шесть цифр имел каждый такой клочок бумаги. Счастливым считался билетик, в котором сумма первых трех чисел при их сложении была равна сумме последних трех. К примеру, 128362 или 365770. Как утверждают математики, данному условию соответствует один из 18 проездных талонов.

Помимо основного метода определения счастливого билетика существовали еще, как минимум, два. Одни люди утверждали, что позитивные перемены ожидают пассажира, которому достался клочок бумаги с равными суммами трех последовательных цифровых пар. Например, 187263 или 501423. [С-BLOCK]

Ленинградский метод выявления счастливого билетика учитывал суммы чисел, занимающих четные и нечестные места в общем ряду цифр. Так, жители Северной столицы радовались билетам с номерами: 653488 или 324665.

А если при подсчете чисел молодой человек или девушка обнаруживали разницу в единицу, то это было явным предвестием любовного свидания.

Считалось, что счастливый билетик обязательно нужно съесть. Якобы, только в этом случае можно было быть уверенным, что он «сработает» с гарантией. Человека, отважившегося на такой поступок, ожидали удача и реализация его самых заветных надежд.

Причина возникновения этой приметы довольно таинственна. Нумерология не признавалась серьезной наукой в советское время. Да, и сейчас последователей этого учения многие воспринимают, как шарлатанов. Однако специалисты утверждают, что равные суммы цифр на проездном талоне могут свидетельствовать о наступающей в жизни человека гармонии между его внутренним миром и социальной жизнью.

Если взглянуть на ситуацию под таким углом, то вполне можно говорить о скорых позитивных переменах в судьбе обладателя счастливого билетика. Поэтому многие люди коллекционировали эти проездные талоны.

В советское время также возникла масса примет в студенческой среде, связанных с успешной сдачей экзаменов. Ведь именно в ХХ веке высшее образование стало по-настоящему доступным и массовым явлением среди молодежи.

Кроме того, появилось много новых профессий, сопряженных с риском. А значит, свои суеверия возникли и среди летчиков, космонавтов, подводников, пожарных и т.п. Как показывает практика, высокий уровень образования никак не мешает людям верить в приметы.