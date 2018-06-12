Интеллект-карты: способ структурировать идеи, который вы обязательно должны попробовать

Технику составления интеллект-карт придумал психолог Тони Бьюзен в 70-х годах прошлого века. Эта методика хороша тем, что учитывает нелинейность нашего мышления, особенно во время творческого процесса. Когда мы пытаемся решить какую-то проблему, трудно сразу выстроить логическую цепочку от и до: многочисленные элементы всплывают в голове, пересекаются, уводят нас в другую сторону, возвращают к началу.

Создавая интеллект-карту, вы точно не упустите ничего важного и, более того, сможете заметить неочевидные связи между разными идеями.

Есть еще одна причина, по которой эта техника пользуется популярностью: наш мозг лучше обрабатывает и сохраняет в памяти визуальные стимулы. Интеллект-карта представляет собой наглядную схему с рисунками, которой очень удобно пользоваться, когда нужно быстро понять, структурировать, запомнить или представить аудитории серьезный объем информации.

Сегодня у этой методики появляется все больше и больше поклонников. Интеллект-карты используют в самых разных областях.

Как метод мозгового штурма. Интеллект-карты отлично подходят для генерации большого количества идей вне зависимости от того, работаете вы над индивидуальным творческим проектом или пытаетесь решить бизнес-задачу целым коллективом.

Как способ планирования. Интеллект-карты позволяют увидеть всю картину целиком: этапы, необходимые ресурсы, приоритеты. Пользуясь этим методом, можно, к примеру, составить план личного развития на год, набросать программу подготовки к мероприятию или детально продумать стартап.

Как элемент презентаций. Интеллект-карты — это один из самых эффективных способов продемонстрировать свои идеи аудитории, в том числе клиентам, коллегам и партнерам. Можете быть уверены, что информацию, представленную в таком виде, гораздо лучше поймут и запомнят.

Как инструмент обучения. С помощью интеллект-карт удобно составлять краткие конспекты лекций, статей или книг. Делать это стоит по двум причинам. Во-первых, так лучше усваивается материал. А во-вторых, с помощью этих записей будет намного проще восстановить ход мыслей автора (лектора) даже спустя продолжительное время.

Ниже — несколько способов создания интеллект-карт.

1. Классическая карта (индивидуально или в группе)

Напишите в середине листа бумаги одно утверждение, вопрос или понятие. От центра нарисуйте ветви, представляющие основные идеи, связанные с вашей темой. Желательно, чтобы ветвей первого уровня было не больше 7–8. Для каждой из них можно выбрать свой цвет.

Далее нужно максимально раскрыть идеи первого уровня. Чем больше вариантов, тем лучше. Иллюстрируйте свои мысли не только словами, но также рисунками и символами. Используйте стрелки, если понадобится показать связь между разными элементами. Когда работа будет завершена, взгляните на картину в целом и проанализируйте то, что получилось.

Если вы работаете в группе, на последнем этапе можно выбрать приоритетные идеи с помощью голосования или использовать интеллект-карту для распределения задач членам команды.

2. Концептуальная карта (индивидуально или в группе)

Запишите в верхней части большого листа бумаги основное утверждение, вопрос или понятие. Напишите на стикерах все, что, на ваш взгляд, относится к сфере вашего проекта или решаемой проблемы. Один стикер — один пункт.

Затем расположите стикеры под заголовком. Начните с самых значительных идей и двигайтесь вниз. Обозначьте отношения между разными концепциями при помощи линий и стрелок. Те стикеры, для которых не найдется место на карте, просто оставьте на виду.

Посмотрите на карту и подумайте, какие концепции и связи представляют наибольший интерес. Распределите задания между сотрудниками на основе приоритетных идей.

3. Составная карта (в группе)

Эту технику разработал американский консультант Карл Селф. Она позволяет собрать отдельные карты в одну большую общую карту.

Сначала каждый участник рисует собственную карту.

Потом маленькие группы (от 2 до 4 человек) создают новую карту, включая в нее все элементы индивидуальных карт.

После перерыва команды обсуждают результат и определяют приоритеты. Затем перерисовывают карту, оставив только самые важные ветви.

Далее идет работа в большой группе. Все ветви карт, составленных малыми группами, надо включить в новую карту.

После перерыва и обсуждения нужно выявить наиболее важные элементы и создать окончательный вариант общей карты, где будут только приоритетные ветви.

Какой бы тип карты вы ни использовали, можете повесить ее на видном месте дома или в офисе. Вы еще не раз подойдете к ней в поисках вдохновения!

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