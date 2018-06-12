«Руки-базуки» похвастался богатенькой подружкой

Житель Пятигорска, который прославился благодаря своим синтоловым экспериментам, накануне поделился в соцсетях видео и фотографиями с новой возлюбленной.

На этих кадрах «Руки-базуки» целуется с девушкой и позирует с ней на природе. Он даже сделал ссылку на страницу красотки, чтобы поклонники могли одобрить его выбор. Однако большинство подписчиков ставят под сомнение искренность этих отношений, они уверены — все это ради хайпа.

Судя по этому профилю, молодая москвичка любит красивую жизнь и проводит много времени на курортах. Девушка выставляет на показ свои походы в бутики и SPA-салоны. При этом она активно занимается спортом, в отличие от своего бойфренда, который жалуется на жуткие боли в своих огромных бицепсах, едва взяв в руки гантели.

Ранее Пятый канал рассказывал, как отчаявшийся «руки-базуки» станцевал лезгинку, чтобы напомнить о себе.