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«Руки-базуки» похвастался богатенькой подружкой
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«Руки-базуки» похвастался богатенькой подружкой 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Житель Пятигорска, который прославился благодаря своим синтоловым экспериментам, накануне поделился в соцсетях видео и фотографиями с новой возлюбленной.
На этих кадрах «Руки-базуки» целуется с девушкой и позирует с ней на природе. Он даже сделал ссылку на страницу красотки, чтобы поклонники могли одобрить его выбор. Однако большинство подписчиков ставят под сомнение искренность этих отношений, они уверены — все это ради хайпа.
Судя по этому профилю, молодая москвичка любит красивую жизнь и проводит много времени на курортах. Девушка выставляет на показ свои походы в бутики и SPA-салоны. При этом она активно занимается спортом, в отличие от своего бойфренда, который жалуется на жуткие боли в своих огромных бицепсах, едва взяв в руки гантели.
Ранее Пятый канал рассказывал, как отчаявшийся «руки-базуки» станцевал лезгинку, чтобы напомнить о себе.
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