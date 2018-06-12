«Руки-базуки» нашел себе девушку

21-летний Кирилл Терешиин, который ради славы накачал свои руки синтолом и сам прозвали их «руки-базуки», встретил свою любовь. По крайней мере, он демонстрирует в своем микроблоге снимки с избранницей. Молодые люди на камеру демонстрируют чувства: целуются, обнимаются.

Пользователи Сети подозревают молодого человека в пиаре, ради которого он способен на все. История с девушкой, считают они, выдумана. Ведь о его руках уже давно все забыли, а Кирилл жаждет славы, вот и решил придумать историю. Сама же девушка утверждает, что у них с Кириллом все серьезно и по любви.