«Руки-базуки» нашел себе девушку 

21-летний Кирилл Терешиин, который ради славы накачал свои руки синтолом и сам прозвали их «руки-базуки», встретил свою любовь. По крайней мере, он демонстрирует в своем микроблоге снимки с избранницей. Молодые люди на камеру демонстрируют чувства: целуются, обнимаются.
Пользователи Сети подозревают молодого человека в пиаре, ради которого он способен на все. История с девушкой, считают они, выдумана. Ведь о его руках уже давно все забыли, а Кирилл жаждет славы, вот и решил придумать историю. Сама же девушка утверждает, что у них с Кириллом все серьезно и по любви.
Ранее Кирилл Терешин заявлял, что выкачает из рук синтол и поставит импланты. Кумир молодого человека бодибилдер Ромарио Дос Сантосом Алвес предостерегал его от чрезмерного увлечения препаратом. Да и врачи настаивали на том, чтобы Кирилл прекратил эксперименты, которые могут привести к онемению рук и даже их ампутации.