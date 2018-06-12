В Екатеринбурге волонтеры и скауты обновят фасад дома на Вайнера, которому более 130 лет

Волонтеры этим летом решили провести фестиваль « Том Сойер Фест» и отремонтировать исторические дома Екатеринбурга. Организаторам фестиваля уже удалось договориться с собственником дома на Вайнера, 68. Волонтерам даже выделили комнату на первом этаже дома для инструментов.

— Мы рассматривали несколько улиц, нам хотелось, чтобы это была именно улица, чтобы восстановить не один дом, а в перспективе среду, — рассказала E1.RU организатор фестиваля Любовь Дегтева. — С улицей Чернышевского у нас не получилось, потому что практически все здания в собственности администрации, одно стоит на охране, с согласованием возникли проблемы. Тогда мы обратили внимание на улицу Вайнера, там два дома, № 68 и соседний. И у нас сейчас в перспективе два этих дома — один в этот год, затем следующий.

Организаторы договорились с собственником дома № 68, подписали соглашение на проведение ремонтных работ. Волонтеры консультируются со строительной фирмой, которая имеет лицензию на восстановление объектов культурного наследия.

— Мы нашли информацию, что исторически этот дом на первом этаже был с кирпичной кладкой, которая была не окрашена и не оштукатурена, — рассказала Любовь. — Мы хотим вернуть исторический облик этому фасаду: счистить всю краску, восстановить кирпичики и швы. Второй этаж — деревянный, там резной деревянный декор, но некоторые детали декора утрачены. У нас есть друг фестиваля, который готов восстановить эти детали. Кроме того, мы хотим еще заняться двором, он пока в упадочном состоянии.

С датами пока организаторы не определились, но они надеются, что получится согласовать проведение работ во время ЧМ-2018. Если не получится согласовать, тогда стартуют сразу после проведения чемпионата

— Этого дома нет в программе по капремонту, и его не собирались в нее включать, — добавила Любовь. — Мы общались с отелом по капремонту администрации, нам сказали, что, когда проводили экспертизу, износ конструктивных элементов этого дома составил более 70 процентов. Поэтому включать в программу здание нерентабельно. Если мы восстановим фасад, это повысит шанс включить дом в программу по капремонту.

К восстановлению фасада присоединятся екатеринбургские скауты. Дети готовы прийти и помочь счищать старую краску, проводить другие работы.