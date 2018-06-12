Двойное рождение: Истории трёх калининградских мам, запустивших бизнес в декрете

Кристина Дергачёва, 31 год мама Яромира (3 года) и Веи (1 год)

соавтор творческого пространства «Душевная Кухня» (Балтийская, 26 А)

Мы делали всё не как бизнесмены и продолжаем в том же духе, по наитию и от души! У нас не было ни бизнес плана, ни денег, но зато была идея. Друг продал любимую машину, взял кредит, и мы приступили к воплощению задумки. Как говорится, кто не рискует, тот не пьёт шампанского.

Всё так быстро закрутилось, что в течение месяца мы с нуля сделали всё! Наметили открытие на 23 августа, это был 2015 год, и едва успевали к этой дате, работали ночами без сна и еды. Тогда мы действительно не понимали, что делаем и что нас ждёт. Это был первый подобный проект в городе, поэтому он имел огромный спрос. Первые полгода стали очень не простыми именно физически. Штат был маленький, и многое мы делали сами: работали и как администраторы, бармены и уборщики, в общем, делали всё своими руками и умами. И это вместе с ребёнком на руках.

Дарья Буланенкова, 26 лет мама Одиссея (2 года) создатель проекта одежды для кормящих мам UMKA wear

Работа с ребёнком — это когда то, чем занимаешься, становится вашим совместным проектом, где у каждого есть свои потребности и интересы. Конечно, чем старше малыш, тем сложнее, потому что нужно учитывать личное время ребёнка и давать ему прожить день так, как он запланировал, одновременно подстраивая себя и все дела. Это ювелирная работа, не всегда получается сделать всё идеально, но в паре всё время работаем над этим.

Виктория Крек, 35 лет мама Леи (4 года) создатель магазина воздушных шаров и праздничного декора «Целую, Пух!»

Так четыре года назад мы остановилась на формате интернет-магазина товаров для праздника и декора, долгое время, примерно год, многие мои друзья и близкие, заказывая шарики, даже не знали, кто эти ребята, — творческая шайка «Целую, Пух!» Для общения с клиентами мы выбрали социальные сети и мессенджеры, организовали круглосуточный приём заказов (если, конечно, не спали в поздние часы), сняв таким образом гнёт не всегда желаемого дополнительного общения с клиентов и получая сразу же полную информацию о том, что они хотели бы видеть, с фотографиями и подробным описанием.

Этот проект знакомит меня с людьми совершенно разных профессий: фотографами, декораторами, художниками, модельерами, аниматорами, ивент-агентами, организаторами… И идея нон-стоп вечеринки, красивого праздника по любому случаю очень легко прижилась.

В своей работе я вдохновлялась примерами московских проектов @be_create, @airbeautyballons и pinterst @ohhappyday — увлечённых ребят из Америки и Европы, с волной развития Инстаграма мы писали всем-всем аэродизайнерам, блогерам, фотографам. Подружились со всей Россией и Прибалтикой. Затем я съездила на учёбу в Питер, в Москву к будущим друзьям @airbeautyballoons — в нашем «воздушном» мире эти ребята имениты и всегда полны идей, с собственной школой и великолепной командой. В процессе становления очень помогали маркетологи крупных торговых центров. Например, у нас добрые отношения с «Мегой» — их неуёмную фантазию мы удовлетворяем десятками метров разнокалиберных гирлянд, стенами и гигантскими фигурами из шаров. Наши фотографии «гуляют» на страницах всех крупных магазинов Калининграда и России. Мы часто помогаем с рекламой своим партнёрам или клиентам, так повелось, что сперва в шутку, а потом и на деле стали блогерами. В инстаграме я делаю анонсы мероприятий или событий вновь открывающихся заведений или фотостудий.

Можно сказать, что у истоков работы с шарами на дому или без открытых площадок продаж стояли именно мы, чем вызвали целую волну роста сервиса и изменение ассортимента шариков и товаров для праздника на калининградском рынке. Шары с конфетти, кистями, лентами, гигантские и всевозможных диаметров, а главное — качественные! Последнее — залог успеха, и держать планку нам позволяют поставщикик, занимающие лидирующую позицию на рынке РФ. Уверенность в том, что предлагаешь, — тоже немаловажный фактор в любом бизнесе.

В преддверие ЧМ-2018 мы пока отложили планы по-глобальнее: выйти из онлайна в реальность. Пока осваиваем YouTube, даём уроки и проводим мастер-классы. За лето хотим поездить по Прибалтике — поделиться опытом создания и продвижения своего бизнеса с людьми, увлечёнными идеями аэродизайна. Совмещаем тягу к приключениям и путешествиям своей увлечённостью шарами, фотографиями и цветом (чуть не забыла отметить, что колористика и пантон развязали мне руки с шариками… Хотя коллеги называли нас в начале цветовыми диверсантами).

Я стараюсь изменить отношение людей к воздушным шарам, это масштабнее флористики и удивит получателя любого возраста и пола. А так в открытии собственного бизнеса нет ничего сложного — просто найдите свои сильные стороны. В моём случае это общительность, любовь к фотографированию, неуёмное желание что-то делать, трудоголизм и желание изменить мир в лучшую сторону. Верьте в себя, и обязательно всё получится!, Фото: Кристина Дергачёва