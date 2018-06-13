Мамин опыт: зондирование слезного канала

Когда у новорожденной дочери впервые начал гноиться глаз, мы позвонили офтальмологу, описали симптомы, доктор сказал, что очень похоже на конъюнктивит и назначил лечение. Через несколько дней все прошло, но вскоре началось сначала. Тут мы уже отправились на очный прием к врачу, где нам снова сказали, что, «наверное, какую-то грязь затащили» и назначили курс местных антибиотиков. Снова все прошло. И опять началось сначала.

Однажды утром ресницы полностью слиплись, дочь не смогла открыть глаз. Тогда мы вновь поехали на консультацию к офтальмологу, и тут нам поставили уже совсем другой диагноз — дакриоцистит новорожденных.

Под этим заболеванием подразумевается непроходимость носослезного канала. Действительно, «проблемный» глаз в течение дня немного слезился: в норме жидкость, омывающая глаз, должна отводиться через слезный канал, при дакриоцистите канал забит, жидкость застаивается, попутно может присоединиться инфекция.

В нашем случае заболевание было врожденным: в утробе у всех младенцев каналы закрыты специальной «пробкой», к моменту рождения они должны открыться, но не у всех это происходит.

Врач назначил регулярные дезинфицирующие промывания при помощи ватных тампонов и отвара ромашки и показал, как делать специальный массаж (нажатие должно быть достаточно сильным). Выполнять эти процедуры нужно было днем через каждые 1,5-2 часа.

Решительные меры

Перспектива зондирования носослезного канала наводила на меня ужас.

Как вообще можно попасть в этот малюсенький канал, который идет из глаза в нос? А если промахнутся? Наверное, это страшно больно?

Поэтому я старательно выполняла все процедуры в домашних условиях. Через неделю результата не было. Через две — тоже. Считается, что в течение первых трех месяцев жизни ребенка проблема может устраниться сама собой: так мы дотянули до трех месяцев и все-таки решили сдаться.

В больнице, куда после предварительных анализов нас отправили на зондирование, пациентов встречают старые желтые стены с отвалившейся штукатуркой, переполненные палаты и бегающие с повязками то на правом, то на левом глазу малыши. Нас посадили в отдельную комнату, провели осмотр, проверили документы и приказали ждать. Потом дочь забрали и унесли по коридору в операционную, родителей туда не пускают.

В течение нескольких минут были слышны ее неистовые крики, было страшно от неизвестности. Меньше чем через 10 минут нам вернули ребенка, дочь быстро успокоилась возле груди, больше не плакала и даже улыбалась. Не было ни крови, ни покраснения, ни припухлости. Врачи отлично выполнили свою работу, и мы до сих пор очень им благодарны.

В течение нескольких дней мы капали антибиотик и продолжали делать специальный массаж. С тех пор мы забыли о проблеме. Стоило ли бояться этой процедуры и откладывать на потом? Однозначно нет.

После зондирования оперирующий врач сказал нам, что «пробка» была настолько плотной, что при помощи массажа устранить ее было бы невозможно, как бы мы ни старались.

На просторах интернета полно страшилок о том, что зондирование носослезного канала меняет форму глаз. Но нет, ничего не изменилось. Спустя два года у дочки обычные глаза обычного ребенка, которому теперь ничто не мешает с любопытством смотреть на этот мир.