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ФГУП «Торговый дом „Кремлевский“ выпустило фирменное мороженое
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ФГУП «Торговый дом „Кремлевский“ выпустило фирменное мороженое 

ИнформУпак 2 часа назад
Фото: ИнформУпак
Официальный сайт ТД «Кремлевский» сообщает, что на предприятии освоили выпуск нескольких видов пломбира (классический, шоколадный, крем-брюле и пр.). При изготовлении мороженого используется рецептура 50-х годов и натуральные ингредиенты, что позволило максимально воссоздать вкус «советского» пломбира. Контроль качества новой линейки мороженого осуществляли специалисты ФГБУ «Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора». В обозримом будущем производитель планирует обновить дизайн упаковки мороженого «Выбор Кремля».
Ранее сообщалось, что Роскачество зафиксировало нарушения технологии более трети проверенных образцов отечественного пломбира. Полностью соответствовала требованиям действующих стандартов продукция, выпускаемая под торговыми марками «Русский холод», «Вологодский пломбир» и «Эскимос».
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