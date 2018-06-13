Самые мудрые мысли о воле, целях и счастье от педагога Шалвы Амонашвили 

Известный грузинский и российский педагог рассказывает о том, почему воля — главный двигатель человека на пути к счастью.
Недавно в Москве при поддержке центра психологии Ирины Медведевой прошли лекции знаменитого учителя, основателя гуманной педагогики Шалвы Амонашвили.
Шалва Александрович — психолог с мировым именем — более четырех часов рассуждал о миссии и талантах человека. Мы послушали лекции и хотим поделиться с вами монологом Шалвы Александровича о воле.
По мнению Амонашвили, воля играет решающую роль в судьбе человека. И именно воля открывает для него путь к осознанности, а значит, к счастью.
Воля и наша жизнь, воля и будущее, воля и мы Я не хочу вас обидеть, но должен сказать правду. Если не всем, то многим из вас воли не хватает. Воля есть, но мы не хотим развить ее в себе. И поэтому наши замыслы иногда не осуществляются.
Воля — это сила в нас, двигатель.
Что есть воля
Вообще, в мире существует две величайшие энергии.
Первая энергия— это мысль. Вернадский объяснил нам, что из мертвого существа живое не может родиться. А из живого мертвое может родиться.
Вторая энергия— это любовь. Она всетворящая. Любовь и мысль вместе рождают все, что нас окружает, все, что у нас есть.
Но если к этому прибавить третью энергию— энергию воли, тогда нашему всемогуществу не было бы конца.
Что для нас делает воля
С помощью воли мы творим будущее в настоящем. Уже сейчас мы закладываем то, что осуществится в будущем. Например, мы хотим построить дом. Мало просто сидеть и думать об этом. Нужно действовать: зарабатывать и откладывать средства, делать проект, подбирать участок. И случаются какие-то внеплановые дела (праздники, необдуманные траты и др.).
Именно воля помогает нам не сойти с задуманного пути. Не дает нам откладывать дела «на потом».
Наша жизнь должна идти не по течению — воля не любит такого. Именно воля ведет нас короткими путями к цели.
Зачем нам нужна воля
У воли есть только одна задача — принести нам победу. Вы должны победить в жизни, в делах, в проявлении своих способностей. Победить в воспитании детей и победить самих себя. Душа наша должна достигнуть совершенства. Я восхищаюсь мыслью Льва Николаевича Толстого:
«Душа как алмаз. Но от самого человека зависит, сделается этот алмаз бриллиантом или не сделается».
Где найти волю
Воля нигде не продается, нигде не покупается. Она внутри нас всегда есть, и никто не поможет разбудить ее в себе. Хотя бы чуточку призовите ее. Хотя бы раз в неделю или в месяц делайте то, что не хочется, но нужно. Нужно будущему, вам, детям, миру. Откладывайте все остальное.
Нужно научиться терпению. А без воли этого не сделаешь. Это как в огороде семя посадить и дожидаться плодов.
Нужно чистить мысли, избавляться от вредных и взращивать только хорошие. И когда перед нами будет стоять выбор, мы примем правильное решение, которое радужно отразится на нас и на окружающих.
Не забывайте — каждый выбор влияет не только на нас!
На что способна наша воля
Воля помогает нам двигаться к той цели, которая нам нужна. Она собирает все наши силы.
У нас многогранная жизнь, но в этой жизни должны быть приоритеты. Некоторые скажут: «Да и то хочется, и то, и это важно».
Но нет в мире ничего важнее того, что мы должны себя совершенствовать.
Наша жизнь и воля
Жизнь — это упражнения. Если мы это осознаем и делаем добрый выбор, то, конечно, мы продвигаемся. Есть сознательная волевая жизнь или малосознательная волевая жизнь. Где мы найдем больше?
Вот говорят: «Счастье ищем». Счастье в наших руках, в нашем сердце и мыслях. Его надо ковать. И тогда не надо будет искать — оно всегда будет рядом. Поэтому мы больше должны отдаваться тем жизненным задачам, ради которых мы тут присутствуем.
Мы ответственны за свой выбор. Так же, как и за свои мысли, а они всегда материализуются.
Как выгнать дурные мысли из головы
Сколько ни приказывай, они не подчиняются. Есть только одно — пусть они будут. Раз они не хотят уйти, а я не могу их убрать, сделаю другое: увлеку себя с помощью воли какому-то прекрасному делу. Буду хорошие книги читать, а не те, которые пишут для дурных мыслей. Не буду смотреть телевизор, в котором «грязь». Не буду в этом дурном сообществе общаться, находиться. Потому что опять кормятся мои дурные мысли, а если не дам им источник жизни, что с ними станет? Сами загнутся во мне.
К чему стремитесь, то и произойдет. Мы в ответственности за наш свободный выбор. Надо научиться выбирать!
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