Самые мудрые мысли о воле, целях и счастье от педагога Шалвы Амонашвили

Известный грузинский и российский педагог рассказывает о том, почему воля — главный двигатель человека на пути к счастью.

Недавно в Москве при поддержке центра психологии Ирины Медведевой прошли лекции знаменитого учителя, основателя гуманной педагогики Шалвы Амонашвили.

Шалва Александрович — психолог с мировым именем — более четырех часов рассуждал о миссии и талантах человека. Мы послушали лекции и хотим поделиться с вами монологом Шалвы Александровича о воле.

По мнению Амонашвили, воля играет решающую роль в судьбе человека. И именно воля открывает для него путь к осознанности, а значит, к счастью.

Воля и наша жизнь, воля и будущее, воля и мы Я не хочу вас обидеть, но должен сказать правду. Если не всем, то многим из вас воли не хватает. Воля есть, но мы не хотим развить ее в себе. И поэтому наши замыслы иногда не осуществляются.

Воля — это сила в нас, двигатель.

Что есть воля

Вообще, в мире существует две величайшие энергии.

Первая энергия— это мысль. Вернадский объяснил нам, что из мертвого существа живое не может родиться. А из живого мертвое может родиться.

Вторая энергия— это любовь. Она всетворящая. Любовь и мысль вместе рождают все, что нас окружает, все, что у нас есть.

Но если к этому прибавить третью энергию— энергию воли, тогда нашему всемогуществу не было бы конца.

Что для нас делает воля

С помощью воли мы творим будущее в настоящем. Уже сейчас мы закладываем то, что осуществится в будущем. Например, мы хотим построить дом. Мало просто сидеть и думать об этом. Нужно действовать: зарабатывать и откладывать средства, делать проект, подбирать участок. И случаются какие-то внеплановые дела (праздники, необдуманные траты и др.).

Именно воля помогает нам не сойти с задуманного пути. Не дает нам откладывать дела «на потом».

Наша жизнь должна идти не по течению — воля не любит такого. Именно воля ведет нас короткими путями к цели.

Зачем нам нужна воля

У воли есть только одна задача — принести нам победу. Вы должны победить в жизни, в делах, в проявлении своих способностей. Победить в воспитании детей и победить самих себя. Душа наша должна достигнуть совершенства. Я восхищаюсь мыслью Льва Николаевича Толстого

«Душа как алмаз. Но от самого человека зависит, сделается этот алмаз бриллиантом или не сделается».

Где найти волю

Воля нигде не продается, нигде не покупается. Она внутри нас всегда есть, и никто не поможет разбудить ее в себе. Хотя бы чуточку призовите ее. Хотя бы раз в неделю или в месяц делайте то, что не хочется, но нужно. Нужно будущему, вам, детям, миру. Откладывайте все остальное.

Нужно научиться терпению. А без воли этого не сделаешь. Это как в огороде семя посадить и дожидаться плодов.

Нужно чистить мысли, избавляться от вредных и взращивать только хорошие. И когда перед нами будет стоять выбор, мы примем правильное решение, которое радужно отразится на нас и на окружающих.

Не забывайте — каждый выбор влияет не только на нас!

На что способна наша воля

Воля помогает нам двигаться к той цели, которая нам нужна. Она собирает все наши силы.

У нас многогранная жизнь, но в этой жизни должны быть приоритеты. Некоторые скажут: «Да и то хочется, и то, и это важно».

Но нет в мире ничего важнее того, что мы должны себя совершенствовать.

Наша жизнь и воля

Жизнь — это упражнения. Если мы это осознаем и делаем добрый выбор, то, конечно, мы продвигаемся. Есть сознательная волевая жизнь или малосознательная волевая жизнь. Где мы найдем больше?

Вот говорят: «Счастье ищем». Счастье в наших руках, в нашем сердце и мыслях. Его надо ковать. И тогда не надо будет искать — оно всегда будет рядом. Поэтому мы больше должны отдаваться тем жизненным задачам, ради которых мы тут присутствуем.

Мы ответственны за свой выбор. Так же, как и за свои мысли, а они всегда материализуются.

Как выгнать дурные мысли из головы

Сколько ни приказывай, они не подчиняются. Есть только одно — пусть они будут. Раз они не хотят уйти, а я не могу их убрать, сделаю другое: увлеку себя с помощью воли какому-то прекрасному делу. Буду хорошие книги читать, а не те, которые пишут для дурных мыслей. Не буду смотреть телевизор, в котором «грязь». Не буду в этом дурном сообществе общаться, находиться. Потому что опять кормятся мои дурные мысли, а если не дам им источник жизни, что с ними станет? Сами загнутся во мне.

К чему стремитесь, то и произойдет. Мы в ответственности за наш свободный выбор. Надо научиться выбирать!

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