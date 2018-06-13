Источник: «Даша Клюкина всё еще любит Егора Крида!»

Шоу Холостяк было самым рейтинговым в минувшем телевизионном сезоне, Даша Клюкина — стала новой телезвездой и принцессой российского инстаграм, а её роман с Егором мог стать красивой сказкой в шоу-бизнесе. Увы..

На прошлой неделе пара рассталась, но как утверждают источники Даша всё еще не равнодушна к Егору! В редакцию обратился посетитель одного из столичных кафе, который стал свидетелем, как за соседним столиком сидела и пила кофе Даша в гордом одиночестве.

«Мне показалось, Даша грустила, она сидела всё время телефоне, и казалось, все еще любит Егора и думала о нем. Мне даже стало её жалко, хотелось подойти и поддержать, но я постеснялся. Как Крид бросил такую красивую девушку, с такими красивыми глазами, непонятно» — прокомментировал источник! Ждем дня рождения Егора и появления Даши на празднике.