13 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Анна Михалкова показала фото с сыновьями. Муж Полины Гагариной поделился счастьем: «Ааааааааа! На этом красивом мяче, который выбрала Миюша, когда мы гуляли по аэропорту пару мес назад, и потребовала его купить:) это правда, так вот, сегодня на нем расписалась половина сборной Германии. Лёв, Нойер, Хуммельс, Ройс, Боатенг, Киммих, Мюллер и кто-то еще) Ондрик в шоке! Еще и нафоткался с ними. Мяч теперь будет стоять в центре комнаты на подставке».

Дмитрий Тарасов поздравил маму необычным снимком: «Настоящее счастье любого человека — это Здоровье и возможность проводить время со своими родными и близкими. Я счастлив, что мама в свои 55 лет, которые исполнились сегодня, моя мама не перестаёт быть веселой и озорной! С Днём Рождения, мамуля! Будь здорова, энергична и счастлива, все остальное за нами!»

Ани Лорак поддержала руководителя канала «Муз-ТВ», поругавшегося с Тимати из-за состава и результата премии:

«Вкусный подарок от Филиппа Киркорова @fkirkorov, спасибо дорогой», — похвасталась Марина Юдашкина . «Выскочил из больнички на 5 мин, чтобы получить от Филиппа @fkirkorov витаминный сюрприз, прямиком из Молдавии! Я от души поздравляю тебя со званием — народный артист Молдавии и пользуясь случаем, передаю привет Игорю Николаевичу Додон @dodon_igor — имею честь, по долгу службы, быть знакомым с ним! А вот быть внимательным к коллегам — это ещё один редкий талант! У меня не всегда получается так ((Но я стараюсь! Спасибо, Фил, ну очень польщен приятной неожиданностью момента», — рассказал Дима Билан

«Самая вкусная клубника — выращенная и собранная своими руками!», — похвасталась урожаем София Ротару

Кристина Асмус поделилась нежным постельным фото, а Павео Воля — забавным с женой.

Тарзан показал, как весело в их семье летом на даче:

Фото: instagram