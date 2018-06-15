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14 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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14 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.
Этот день был омрачен смертью Станислава Сергеевича Говорухина. Звезды приносили соболезнования его семье. Одним из самых ярких посвящений стал пост Максима Галкина, в котором он опубликовал старое фото режиссера. «Цельный был человек, неделимый, одинаковый для тех и для этих. Всегда говорил, что думает актёрам, друзьям. Один из немногих, кто был около власти по убеждениям, а не из внутривенного раболепия. Говорил: „Так жить нельзя“, когда так жить было модно. Если выпивал то красиво, не пьянея, шутил остроумно с каменным лицом, был настоящим мужиком. Снимал фильмы для людей и про людей. Не изменял себе. Не грузил никого своими болячками. Не завидовал. Не сплетничал. С ним всегда было интересно общаться. И при этом большой режиссёр и актёр. Делают ли сейчас таких человеков или производство заброшено с советских времён? Самые глубокие соболезнования от всех друзей родным и близким», — написал он.
Рената Литвинова опубликовала архивное фото Киры Муратовой: «Кира с дочкой Марьяной #кирамуратова из архивов».
В преддверии матча Олег Газманов попросил россиян сделать все, чтобы победить:
Тина Канделаки, Лолита Милявская и другие звезды вспомнили о своей причастности к этой игре: кто-то играл в молодости, кто-то болеет сейчас.
Ксения Бородина скучает по загранице: «Как же не хватает ярких красок Италии, вкусной еды и этой красивой речи. Никакие фильтры не нужны для фото, глаз радуется».
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Евгений Плющенко поздравил старшего сына: «Сынуля, Егор, мой чемпион!С днём рождения!Ты уже совсем взрослый -12 лет! Я тебя очень люблю и желаю тебе счастья, обнимаю». И нарядил младшего в костюм ниндзя.
Сергей Лазарев повеселил фанатов:
Мирослава Дума поделилась занимательным видео:
Елена Малышева показала финальный вариант платья, за которое ее ругали фанаты, сочтя слишком дешевым, и фигуры:
Фото: instagram
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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