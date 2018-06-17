16-17 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Как звезды провели выходные — читайте в нашем дайджесте.
Во многих странах в третье воскресенье июня отмечается День отца. Сегодня отечественные звезды также поздравили в Instagram своих пап. «На фото моих самых важных в жизни мужчины) два папы🧔🏻👨🏻Один мой папа— тот самый супергерой моего детства, глядя на которого я знала, какой должен быть мужчина. А второй папа— (не мой, правда)) он супергерой для моей доченьки😝и конечно же, для меня💓🔥 давайте выпьем сегодня чашечку чая с тортиком (с вкусненьким, сладеньким🤤 по мне как бэ видно, что я без тортика никуда🤦🏼♀️😂) за всех пап👨🏻👨🏼👨🏽👨🏿 таких умных, сильных, смелых, справедливых и нежно любящих своих детей❤️😌», — написала Анна Хилькевич. «То, что требует дочка — должно быть исполнено! И точка! С Днём Отца!» — поделился фото с дочерью Александр Ревва. Наталья Водянова показала видео с Антуаном Арно: «Мой дорогой Антуан, мой любимый, мой терпеливый и искромётный, с днём Отца, с днём Папы тебя!».
Павел Воля и Ляйсан Утяшева взобрались на вершину исландского вулкана, откуда передали привет подписчикам: «Весь день на машине мы забирались на вершину вулкана. Весь день! Поднявшись, сошли с ума, запилили видео, наговорили кучу сумбурных приятностей. Короче, вот. От души. Всем всего самого! Пис. Лов. Нет слов».
Светлана Бондарчук путешествует по Южной Корее, а Елизавета Боярская на гастролях в Нью-Йорке. Анфиса Чехова наслаждается природой Хорватии.
Игорь Николаев показал подборку фото о похождениях «картонного Игоря Николаева». А Екатерина Волкова поделилась соблазнительным фото в бикини и отчиталась о том, как проходит отпуск.
«С криком: «Мамочке!», -мой самый маленький Мужчина преподнес мне сегодня первый в жизни цветок! 🌼 Зарылся где-то в районе ног, заобнимал, затискал. И счастливый сел качаться на качелях.) Первые уроки мужества. Стараюсь научить всему, чему успели научить родители, Великие, опыт», — похвасталась Олеся Судзиловская. А старшему сыну Елены Перминовой исполнилось девять лет.
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Фото: instagram