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20 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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20 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 20 минут назад
Фото: Passion.ru
Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.
Альбина Джанабаева поделилась фотографиями с шикарного отдыха и посетовала на злобу и зависть в Сети: «Удивительно, сколько же негатива…люди, что же с вами происходит)? Откуда столько яда, вас же лично ничего не оскоблило и не обидело!? Но боюсь, что эти люди уже не смогут читать меня, я буду спокойно и целенаправлено таких гостей блокировать. Поэтому, всем, кто со мной хорошего дня и берегите себя».
Жанна Эппле похвасталась эффектным фото в очень женственном образе.
Певица Слава показала фото с дочерью, с которой они похожи как две капли воды? «Завтрак с котиком! умничка моя! сдает экзамен! почти все на отлично!»
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