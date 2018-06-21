20 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Альбина Джанабаева поделилась фотографиями с шикарного отдыха и посетовала на злобу и зависть в Сети: «Удивительно, сколько же негатива…люди, что же с вами происходит)? Откуда столько яда, вас же лично ничего не оскоблило и не обидело!? Но боюсь, что эти люди уже не смогут читать меня, я буду спокойно и целенаправлено таких гостей блокировать. Поэтому, всем, кто со мной хорошего дня и берегите себя».

Жанна Эппле похвасталась эффектным фото в очень женственном образе.

Певица Слава показала фото с дочерью, с которой они похожи как две капли воды? «Завтрак с котиком! умничка моя! сдает экзамен! почти все на отлично!»