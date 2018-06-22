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21 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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21 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.
Алена Хмельницкая делится красотой: «Любимые пионы, мои!Доброго утра и солнечного дня!»
Надя Навка поздравила брата:
Ксения Бородина гордится дочерью: «Выпускной у малышки моей. Моя гордость! Закончила 2 класс с отличием, ученик года».
Жена Олега Газманова — взрослыми детьми.
Стас Михайлов похвастался красавицей-женой. Вера Брежнева показала стильный снимок с сестрами: «#Italiana #famiglia». А вот Лолита не может встретиться с дочерью из-за запрета на въезд в Украину: «Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить.. Как мне Жаль! Любимая моя, я всё равно Рядом!.. Хоть и слёзы капают…»
Мария Шукшина радуется погоде в Испании, где она сейчас находится. Ляйсан Утяшева рассказала о путешествии:
Равшана Куркова — о знаках:
Наталья Ионова похвасталась автомобилем: «Никому тебя не отдам, моя прелесть». Анастасия Костенко удивила подписчиков странным селфи и текстом: «Спасибо каждому за душевные и радушные слова. Добрый человек — сильный, ведь только слабый может позволить себе грубости и жить сквозь призму негатива! Желаю всем гармонии, альтруизма и много-много любви! Ну а „тем, кто ложится спать — спокойного сна!“».
Ангелина Вовк — поделилась прекрасным из Будапешта:
Анфиса Чехова напомнила о том, какой сегодня день:
Фото: instagram
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