21 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Надя Навка поздравила брата:

Ксения Бородина гордится дочерью: «Выпускной у малышки моей. Моя гордость! Закончила 2 класс с отличием, ученик года».

Стас Михайлов похвастался красавицей-женой. Вера Брежнева показала стильный снимок с сестрами: «#Italiana #famiglia». А вот Лолита не может встретиться с дочерью из-за запрета на въезд в Украину: «Сегодня у моей любимой доченьки была репетиция выпускного!.. Я могу только получать фото и видео, как это будет происходить.. Как мне Жаль! Любимая моя, я всё равно Рядом!.. Хоть и слёзы капают…»

Наталья Ионова похвасталась автомобилем: «Никому тебя не отдам, моя прелесть». Анастасия Костенко удивила подписчиков странным селфи и текстом: «Спасибо каждому за душевные и радушные слова. Добрый человек — сильный, ведь только слабый может позволить себе грубости и жить сквозь призму негатива! Желаю всем гармонии, альтруизма и много-много любви! Ну а „тем, кто ложится спать — спокойного сна!“».

Фото: instagram