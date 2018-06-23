22 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Юлия Барановская болеет за футболистов и дома, и на работе. Курбан Омаров рассказал о трудных семейных буднях: «Основное время ты живешь с принцессой, которая порхает, одаривает тебя теплом, заботой и своим хорошим настроением. Но каждый месяц на неделю ее подменят другая женщина. И в эти дни ты можешь приближаться только на расстояние затяжного броска, держа перед собой подарочек и читая мантру из комплиментов и ласковых слов. Если ты все таки не смог уловить момент, единственная защита — нападение, брось в неё что то вкусное и отскочи. Ты же смелый, ты же мужик, проводи эти дни вместе с ней. Никаких „мы с друзьями“, иначе тебя достанут из под земли и проведут на тебе полевые испытания. Вернее ты будешь молить, о том чтоб тебя отправили, куда угодно, только #роднаяненервничай. Пацаны говорят, можно просчитать вторжение сущности и подготовиться. Из средств первой необходимости нужно держать под рукой: сладости, букеты цветов, шубу, машину, поездку за границу. Если не помогает — отдаём карту и берём ипотеку ради тех #мими носочков, которые ей понравились. Короче, всего то неделю в месяц продержаться пацаны)…»

Гном Гномыч собрал первый в этом году урожай:

Мадонна примерила образ секси-бабушки: «I think I deserve this… #rose #babushka #lisbon i#italianvogue».

Нюша почтила память соотечественников, участвовавших в войне:

Фото: instagram