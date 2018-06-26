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25 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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25 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.
Сегодня звезды смотрели футбол. Наталья Водянова с детьми, Александр Ревва с женой, Виктория Лопырева с подругой, беременная Анна Хилькевич и другие звезды болели за сборную России.
Екатерина Стриженова посвятила закончившей школу дочери важные слова: «Александра, запомни этот момент! Впереди — новая жизнь с бОльшей самостоятельностью и ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ! Сейчас все зависит только от тебя!» А певица Нюша поздравила маму: «Моя волшебная Мамочка! Я не встречала таких как ты… С твоим днем».
Дмитрий Шепелев путешествует с сыном и рассказывает трогательные истории: «Гуляем по Флоренции. Аккуратно рассказываю Платону о городе: флорентийцы и их извечные соперники миланцы. О статуе Давида — символе города. О куполе Дуомо который один из самых больших в мире и который как матрешка два в одном. Слушает в пол уха, конечно. — „Пап, а давай, говорит, смутузим по две порции мороженого“. Вот и вся экскурсия. — „Давай“. Выбрал он арбузное и лимонное. — „Дай, говорю, попробовать“. Сам с детства помню, дашь взрослому попробовать, он как укусит зубами своими большим — половины сразу нет. Выходит, взрослый теперь это я — лизнул лимонное, вижу сын еле слезы сдерживает. — „Ты что?“ — »…ты половину лимонного съел…" — «Да я только разок» — … — «Ладно. Слушай. Пойдем я тебе большого дикого кабана покажу. Он желания исполняет тех, кто смелый, кто не боится к нему прикоснутся. И купим там еще лимонного. Идет?» — «Ладно. Но я еду у тебя на плечах». Вот так. Искусство через мороженое. Мой хитрец. Люблю. P. s. на фото не Флоренция, а Верона. Так вышло». Сергей Лазарев тоже путешествует с сыном.
А еще папа с сыном обзавелись собакой: «В общем, мы купили собаку. Я очень хотел, а Платон поначалу не очень».
Кристина Асмус раскрыла главный секрет фигуры: «Я обожаю много есть, но постоянно сижу на строгих диетах». Стас Костюшкин порадовал фанаток горячим видео:
Екатерина Варнава дразнит хейтеров: «Сутулая, долговязая, кривоногая секси».
Любовь Толкалина порезвилась на природе:
Венсан Кассель поделился нежной фотографией с Тиной Кунаки и назвал ее своей «половинкой». Светлана Устинова поделилась поводом для ее семейного праздника:
Дмитрий Маликов поздравил себя с 30-летием творческой карьеры:
Фото: instagram
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Женский форум  Ещё 11 источников 
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