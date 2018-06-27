26 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

Как звезды провели этот день — читайте в нашем дайджесте.

Дэвид Бекхэм поздравил маму и показал совместное фото с ней.

Юлия Барановская впервые поймала букет невесты: «Все подробности того, как это было, а так же Сосо Павлиашвили @sosopavliashviliofficial совершенно в новой роли совсем скоро в нашей программе „Мужское/Женское“ на Первом канале».

Певица Натали показала новые фото младшего сына: «Тихий час. Женюшу подстригли, кота не стали».

Валерий Меладзе исполнил свою мечту: «Обожаю дельфинов с детства, когда ходил в дельфинарий в Батуми, и завидовал дрессировщикам! Всё, зависть прошла!», — поделился он.

Алика Смехова почтила память Андрея Дементьева : «Мне довелось общаться с этим замечательным человеком. Это фото из одного очень хорошего совместного Путешествия-память на всю жизнь…Однажды Андрей Дмитриевич был героем программы, которую я вела с папой -»Большая Семья» и было очень интересно его слушать, он прожил большую и насыщенную жизнь, долгое время возглавлял редакцию журнала «Юность», оставил огромное поэтическое наследие. Приношу соболезнования супруге Анне Пугач и всем близким. Скорблю. Царствие Небесное».

Фото: instagram