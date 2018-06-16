Бузова зажгла на открытии своего ресторана, а Лазарев — в поддержку футболистов у Урганта: топ видео из Instagram звезд

WMJ.ru продолжает радовать тебя рубрикой, в которой мы собираем самые яркие видео за неделю из Instagram звезд.

14 июня на стадионе «Лужники» прошла церемония открытия Чемпионата мира по футболу 2018. Торжественную часть открыла мировая звезда — Робби Уильямс . Он спел три песни, главной из которых был гимн ЧМ. К западному коллеге присоединилась оперная певица Аида Гарифуллина — вместе они исполнили песню Angels.

На церемонии открытия присутствовала Виктория Лопырева — посол Чемпионата мира по футболу 2018 года. Телеведущая вынесла футбольный мяч, который побывал в космосе. Мяч был доставлен на МКС в марте этого года вместе с членами очередной экспедиции, а вернулся на Землю 3 июня.

10 июня состоялось открытие ресторана певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Она лично спела на улице перед входом и встречала гостей внутри. Звезда заранее объявила, что в день открытия накормит всех бесплатно.

— написала Ольга Бузова.

Сергей Лазарев перед большим гастрольным туром по России исполнил для зрителей развлекательного шоу «Вечерний Ургант» песню «Сдавайся».

— прокомментировал Стас на своей странице в Instagram.

— написала в своем Instagram Ксения Собчак.

Александр Петров поддержал сборную России по футболу словами мотивации и верой в победу.

Кристина Саркисян , бывшая участница лейбла Black Star Inc., более известная под сценическим псевдонимом Kристина Si, в скором времени выпустит лимитированную коллекцию концептуальной одежды. Об этом певица написала под свежим видео на своей странице в Instagram.

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Текст/видео: Екатерина Худякова