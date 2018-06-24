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Выпускные балы 23-24 июня и не только: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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Выпускные балы 23-24 июня и не только: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Как звезды провели эти выходные, читайте в нашем дайджесте.
Екатерина Стриженова и Лолита поздравили своих дочерей с выпускными.
А Альбина Джанабаева, Алсу и Жасмин пока не провожают своих чад во взрослую жизнь — зато певицы выступили на выпускных балах вчерашних школьников.
Молодая мама Светлана Лобода поделилась ярким летним селфи. Пример с нее взяла супермодель Наталья Водянова, выложившая снимок, сделанный по дороге на показ Dior.
Лариса Гузеева с дочерью Ольгой побывали на свадьбе друзей.
Наталья Штурм удивила очень скромным купальником. А Ольга Серябкина, напротив, продемонстрировала весьма сексуальный образ в леопардовом бикини.
Тимати играючи научил маленькую дочь Алису кататься на велосипеде.
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