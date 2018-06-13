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Торжок отметил День города и накормил гостей пожарскими котлетами
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Торжок отметил День города и накормил гостей пожарскими котлетами 

tvernews.ru 1 час назад
Фото: tvernews.ru
11 июня День города Торжок. Это город с 11-вековой историей. Его территория — уникальный комплекс архитектурных и археологических памятников.
Торжок знаменит золотошвейным промыслом и пожарскими котлетами. С последними связан ежегодный фестиваль ставший уже традиционным " У Пожарского в Торжке…". В прошлом году он собрал около 5000 гостей, которые съели больше 3000 пожарских котлет.
Фестиваль «У Пожарского в Торжке…» третий год подряд привлекает сотни жителей Тверской области, гостей из других регионов, становится одним из главных оpen air лета. Развитие событийного туризма обозначено в числе приоритетных задач в индустрии гостеприимства Верхневолжья, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
— Наша основная цель — обозначить ключевые мероприятия в туристической жизни региона, которые могли бы повысить статус территории, привлечь в регион новых гостей, — считает Губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Гастрономический фестиваль начался 10 июня и продолжился на следующий день шоу-программой и мастер-классами от профессиональных шеф-поваров Максима Сырникова, Влада Пискунова и Александра Переверзева.
Попробовать пожарские котлеты от ресторанов города можно было на дегустационной площадке. Жительницы Торжка не остались в стороне и продемонстрировали собственное искусство в приготовлении легендарных котлет. Они угощали гостей на конкурсе домашнего клуба «В гостях у Дарьи Пожарской».
Кроме того в программу развлечений вошло шоу «Поющие повара» и концертно-развлекательная программа.
Женский форум  Ещё 1 источник 
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