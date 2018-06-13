«Дома не поговорить?»: Алла Довлатова общается со старшей дочерью в Копенгагене

Алла Довлатова впервые за три года выбралась за границу, отправившись в Копенгаген. Там российская радио— и телеведущая наслаждается Европейской архитектурой и долгожданным общением со старшей дочерью Дашей, которая там же отмечает окончание сессии.

Теле— и радиоведущая Алла Довлатова отправилась в командировку в столицу Дании, Копенгаген. «Гавань торговцев» с первых секунд очаровала знаменитость, которая не преминула сфотографироваться на каждой улочке города Ганса Христиана Андерсена, признаваясь почитателям, что уже три года не могла выбраться из родной страны, а потому успела соскучиться по доброй «старушке Европе». Не ускользнуло от внимания Аллы и то, что в отличие от большинства стран Евросоюза , Скандинавская Европа выгодно отличается отсутствием беженцев. Ну а компанию Довлатовой в этом путешествии составила ее старшая дочь Дарья, которая таким путем отмечает успешное окончание сессии в институте.

«Мы с Дашей в Копенгагене. Я здесь по работе, а Даша отмечает окончание сессии. Вокруг приветливые и красивые голубоглазые датчане рассекают вокруг нас на велосипедах. И радует глаз дорогая сердцу скандинавская архитектура! А главный бонус поездки — долгожданное общение со старшей дочерью!» — поделилась своей радостью Алла Довлатова, показывая поклонникам красоту городских пейзажей. И хотя многие почитатели оценили архитектуру домов, упоминание о дочери смутило некоторых из них. Не все обыватели поняли, отчего же для семейных вечеров и разговоров по душам Алле пришлось взять с собой дочь в такую далекую поездку. Ведь зачастую в семьях общаться между собой едва ли не каждый день, а не только в путешествиях, и потому такой нюанс вызвал некоторые вопросы со стороны озадаченных подписчиков знаменитости.

«Это здорово — быть в Копенгагене и быть вместе с дочечкой, хоть она уже и взрослая» «Город сказочный! Была была!» «Вы красавица, заслужили отдых. За рубеж выезжать полезно, столько впечатлений!» «Я за вас рада, конечно! А что, дома уже не поговорить?»

Ну а удивление от столь странных способов близкого общения добавляет еще то, что радиоведущая создает впечатление женщины, которая очень много времени уделяет своей семье. И до этого дня немало почитателей были уверены, что если Алла Довлатова не на работе, то она обязательно будет дома с детьми.