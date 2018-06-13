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«Перетянутый фольгой кусок сала» — «русскую Кардашьян» раскритиковали в сети
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«Перетянутый фольгой кусок сала» — «русскую Кардашьян» раскритиковали в сети 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
«Русская Кардашьян» Анастасия Квитко выложила очередное откровенное фото в свой Instagram. На этот раз 23-летняя модель выбрала весьма открытый купальник цвета хаки, подчеркнув неестественно тонкую талию золотым ремешком. Для фото Анастасия не стала выбирать ее любимый ракурс, демонтирующий ягодицы, и решила показать пышнейший бюст.
Этот снимок потерпел фиаско. Подписчики отметили, что модель превращается в «гуманоида», а ее лицо с каждой публикацией становится все более кукольным и неживым.
Многие заподозрили красотку в злоупотреблении фоторедактором: фигура на снимке выглядит весьма неправдоподобной из-за чересчур тонкой талии при огромных объемах бедер и груди.
— Как будто кусок сала фольгой перетянули! — вынес неутешительный вердикт подписчик.
Впрочем, традиционно нашлись и любители искусственной фигуры, отметившие, как сексуальна Квитко.
Также ранее Пятый канал публиковал серию снимков, на которых Квитко во всей красе продемонстрировала грандиозные ягодицы, сделавшие ее такой знаменитой. Красноречивые фото — здесь.
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