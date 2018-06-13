В Новосибирской области пропала худощавая дачница 

Волонтеры отряда «Лиза Алерт» ищут дачницу с потерей памяти, которая пропала в Мошковском районе. Последний раз ее видели в обществе «Рябинка».
В Новосибирской области пропала 69-летняя женщина Людмила Литвинова. Последний раз ее видели в ночь на 11 июня — она выходила из своего дачного домика в садовом обществе «Рябинка». Возможно, пропавшая страдает потерей памяти. Приметы: у женщины худощавое телосложение, рост около 165 см. В день исчезновения была одета в синюю футболку, калоши и черное трико, сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт».