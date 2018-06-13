Исторические дома Екатеринбурга будут восстанавливать волонтеры

После изучения нескольких улиц выбор волонтеров пал на дом по улице Вайнера 68, города Екатеринбурга. В рамках фестиваль « Том Сойер Фест» будет восстановлен фасад. Работа задумывается на перспективу и объект подбирался, что бы на следующий год вернуться и отреставрировать соседний дом.

Стадия согласования с собственником пройдена. Волонтерам уже выделили комнату на первом этаже восстанавливаемого дома — для хранения инструментов. Помимо подписания соглашения с собственником, волонтеры берут консультации у организации, которая имеет лицензию на восстановление объектов культурного наследия.

За время проведения работ счистят всю краску, восстановив кирпичики и швы. Второй деревянный этаж, будет восстановлен резной деревянный декор. Кроме того, в порядок приведут двор, он пока в упадочном состоянии.

Фото Е1