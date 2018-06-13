Ещё
Исторические дома Екатеринбурга будут восстанавливать волонтеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Исторические дома Екатеринбурга будут восстанавливать волонтеры 

Уральский меридиан 2 часа назад
Фото: Уральский меридиан
После изучения нескольких улиц выбор волонтеров пал на дом по улице Вайнера 68, города Екатеринбурга. В рамках фестиваль «Том Сойер Фест» будет восстановлен фасад. Работа задумывается на перспективу и объект подбирался, что бы на следующий год вернуться и отреставрировать соседний дом.
Стадия согласования с собственником пройдена. Волонтерам уже выделили комнату на первом этаже восстанавливаемого дома — для хранения инструментов. Помимо подписания соглашения с собственником, волонтеры берут консультации у организации, которая имеет лицензию на восстановление объектов культурного наследия.
За время проведения работ счистят всю краску, восстановив кирпичики и швы. Второй деревянный этаж, будет восстановлен резной деревянный декор. Кроме того, в порядок приведут двор, он пока в упадочном состоянии.
Фото Е1
Уральский меридиан: последние новости
В Екатеринбурге идет приём анкет для конкурса «МиссЕкатеринбург 2018» В Кургане хит сезона — «Дедушка по вызову» Как укрепить свое здоровье на рабочем месте?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Признания девушек, живущих за счет «папиков»25
Поклонники обсудили немытые окна Волочковой131
Меган Маркл дерзко нарушила этикет во время парада1
Пуговка показала «беременный» живот12
Почему анальный секс — это не страшно69
Видео
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
11:51
Заграничные вкусняшки, которых уже нет
Еда
10:02
Что могут есть только миллионеры
Еда
00:28
Волочкова в бикини повернулась к фанатам спиной
Звёзды
00:56
Алена Свиридова в сетке опозорилась на «Кинотавре»
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение