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Другая сторона медали: почему не всегда надо быть первым
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Другая сторона медали: почему не всегда надо быть первым 

Forbes.ru 2 часа назад
Трудности и неудачи на пути к цели — обычное дело. Успешные люди чаще совершают ошибки и сталкиваются с трудностями, но они делают выводы и идут дальше, не концентрируясь на негативе. Допустим, вы представляете компанию на очном туре тендера. Ваша компания приложила все усилия, чтобы сделать все возможное и невозможное. Команда была хорошо подготовлена и представила просто отличное предложение. По крайней мере, вы в этом уверены. Но тендер выигрывает конкурент. Вначале вы испытываете невероятное огорчение: кажется, что вся ваша работа была проведена зря. Вы сообщаете о поражении в штаб–квартиру компании, сотрудникам и своим близким.
Обидное второе место. К сожалению, в бизнесе серебряная медаль — горькое утешение. Но первая горечь поражения проходит, вы успокаиваетесь, анализируете ситуацию, честно отвечаете себе, почему так произошло и как это исправить в будущем. Вы ставите новые задачи и проводите работу над ошибками вместе со своей командой. Поражение — это всегда хорошая тренировка и возможность для роста.
Если дело касается профессиональной деятельности, то речь обычно идет о двух видах отказов: отказ со стороны клиента от сотрудничества и отказ в компании твоего работодателя.
Во втором случае отказ воспринимается психологически легче. Вы ведь находитесь на дружеской территории с доброжелательным коллективом. Проанализируйте, кто и по какой причине вам отказал. Чего вы хотели добиться и почему в итоге получили отказ? К кому обращались? Это был руководитель, коллега, подчиненный? Вы понимаете причины отказа? Нужно помнить и четко осознавать, что есть другая сторона, у которой есть свои задачи, проблемы, желания. Дети только учатся принимать отказы, сначала они горько плачут, если не получили желаемого, но именно так создается среда их для развития и роста сознательности.
Типичные примеры внутрикорпоративных отказов: сотрудник отказался ехать в зарубежную месячную командировку. Причина — у него родился первый ребенок, жене нужна помощь, и он не готов оставить ее с ребенком одну, хочет ей помогать.
Или руководитель отказал в организации нового отдела в Москве, так как считает, что запрошенный функционал должен выполняться в штаб-квартире в Канаде. Понимая истинную причину отказа, легче принять ситуацию.
Если же вам отказали со стороны клиента, помните о следующем:
1) Не все зависит от вас: есть случай, удача, форс-мажор. Возможно, что вы не располагаете всей информацией, которая позволит вам понять причины отказа, но даже если (как вам кажется) знаете о клиенте все и можете прогнозировать исход выбора, имеется иррациональная спонтанная составляющая, которая может полностью перемешать все карты.
Кроме того, никто не застрахован от форс-мажоров. В апреле 2014 года начались боевые действия на Донбассе, и с организацией-контрагентом мы не смогли даже выйти на связь, позднее узнали, что офис был разбомблен и сгорел со всеми документами. Компания понесла материальные потери, прогнозировать такой исход заранее было невозможно.
2) Даже если вам отказали, подумайте, почему это произошло, сделайте выводы и идите своим путем дальше. Спокойно относитесь к неудаче. Собака, которая не поймала кошку, весело бежит себе дальше и не убивается в самокопании и уничижении: «Я не смогла поймать кошку! Горе мне, горе!» Любите себя, уважайте, и тогда отказ не станет для вас проблемой. Например, конкуренты выиграли тендер за счет того, что лучше работали с клиентом, предоставили поддержку в регионе, дали более выгодные коммерческие условия. Скорее всего, это ваша недоработка и ошибка, поймите свои слабые места и сделайте выводы на будущее.
3) Любой отказ — это возможность для вашего роста. Подумайте, можно ли было сделать что-то лучше? Какие уроки вы вынесли и что будете делать в будущем по-другому? Проигрышная на первый взгляд ситуация может стать прекрасным трамплином или даже волшебным пинком и в любом случае сыграет положительную роль.
Там, где всегда солнце, — пустыня. Невозможно всегда и везде побеждать, получать желаемое. Даже если гипотетически найдется такой человек-победитель, то я могу уверенно заявить, что это будет самый несчастный человек на свете. Отказы дают необходимый уровень стресса, который в будущем позволит почувствовать вкус успеха, победы, придаст ценности достигнутому результату. Отказы позволяют ценить то, что имеешь, и то, к чему стремишься.
В момент отчаяния вспомните любимую многими мужчинами шутку: «Если от вас ушла жена, неизвестно, кому повезло».
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