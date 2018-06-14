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Основатель Guess ушел в отставку из-за обвинений в домогательстве
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Основатель Guess ушел в отставку из-за обвинений в домогательстве 

Lenta.ru 9 минут назад
Фото: Lenta.ru
Креативный директор и соучредитель марки Guess Пол Марчиано ушел в отставку после расследования обвинений в сексуальных домогательствах к модели Кейт Аптон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уведомление компании.
В Guess рассказали, что следователи опросили больше 40 человек и изучили около 1,5 миллиона страниц документов, посланий по электронной почте, фотографий, видео и аудиозаписей. «Установлено, что в ряде случаев Марчиано продемонстрировал неспособность здраво рассуждать при общении с моделями и фотографами, поставив себя в положение, при котором обвинения в неподобающем поведении могли возникнуть и возникли на самом деле», — говорится в сообщении.
В феврале Кейт Аптон в своем аккаунте в социальной сети Twitter Аптон возмутилась тем, что компания Guess все еще пользуется услугами Марчиано, несмотря на его аморальное поведение в отношении моделей. Она сопроводила свой пост хештегом meToo, который используется теми, кто хочет рассказать о пережитом насилии и харассменте. Пост собрал более 40 тысяч лайков.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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