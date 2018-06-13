Пол Марчиано покинул компанию Guess после секс-скандала

Сегодня стало известно, что креативный директор Guess Пол Марчиано покинул свой пост. Причиной тому стал недавний секс-скандал, в эпицентре которого он оказался. Несколько моделей, в том числе и Кейт Аптон , обвинили Марчиано в сексуальных домогательствах, что и стало поводом для расследования.

Результаты проверки были доставлены в компанию 11 июня. В тот же день Пол Марчиано написал заявление на увольнение по собственному желанию. Как сообщают зарубежные СМИ, 66-летний сооснователь модного бренда хоть и отойдет от своих обязанностей, все равно останется в совете директоров. По данным прессы, компания Guess и Пол Марчиано заключили договор, согласно которому мужчина вынужден возместить моральный ущерб пострадавшим девушкам. Общая сумма выплат составит 500 000 долларов.

Пол Марчиано с моделью

Совет директоров и господин Марчиано пришли к единому мнению, что на момент расследования Марчиано необходимо отойти от дел. Компания очень серьезно относится к любым обвинениям в сексуальном проступке и старается создать безопасную рабочую среду. Мы с нетерпением ждем завершения всех проверок по этому делу, — прокомментировали в Guess.

Напомним, что в феврале Кейт Аптон опубликовала в своем Твиттере пост о том, как Пол Марчиано приставал к ней. По словам модели, из-за сооснователя Guess она потеряла работу.