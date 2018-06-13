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Надымчане увидели сыромобиль и волшебного единорога
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Надымчане увидели сыромобиль и волшебного единорога 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
На Дне России в Надыме горожан удивили креативные родители и дети. Они порадовали необычным тюнингом детского транспорта — колясок, велосипедов и самокатов. Дефиле с тематическим названием «Бибика шоу» состоялось на площади у бульвара Стрижова.
Конкурс проходил уже в 11 раз. Казалось бы, за столько лет аудитория уже чего только ни видела, но участники снова заставили всех улыбаться. Оригинальные дизайнерские, и, в некотором роде, технические решения представили 15 семейных команд. Показать себя можно было в номинациях на выбор: детская или кукольная коляска, велосипед, самокат и семейное творчество.
Маленькая Арина прибыла на состязания на коляске декорированной воздушными шарами, которой дали название «сыромобиль».
— Дочку мы ласково называем нашей маленькой мышкой, а мышки любят сыр. Поэтому и оформили коляску очень аппетитно, — рассказала участница шоу Надежда Солонько. — Самое главное, Арише очень понравилось. Когда коляску оформили, она никого к ней не подпускала и не хотела из нее вылезать.
Фантазию родителей ничем не ограничивали, для украшения и декорирования можно было использовать любые материалы. Конкурсанты нашли применение самому разному сырью. Четырехлетняя Зарина с мамой Иваной погрузились в медицинскую тематику. Они добавили к кукольной коляске картон, ватман и немного скотча. Так получилась скорая помощь. На этой идее настояла Зарина, девочка хочет работать в больнице по примеру мамы.
— Буду врачом, потому что мама работает, и я хочу работать. Буду лечить родителей, — объяснила Зарина.
А вот Катя Шикарова решила показать жюри и зрителям, что волшебство рядом. Вместе с мамой и папой она превратила свой велосипед в летающего единорога с нежным именем Леди.
— Мы делали Леди два дня всей семьей, для крылышек использовали салфетки, а для мордочки пенопласт, — поделилась секретами Катя. — Мама с папой решили, что я буду эльфом, я согласилась, потому что верю в волшебство.
Всех конкурсантов оценивали по нескольким критериям: оригинальность, эстетичность, а также умение презентовать свою работу. Дефиле креативного транспорта проходило под громкие аплодисменты зрителей, после чего многие из них спешили сделать фото с понравившейся коляской или велосипедом. Все участники получили дипломы и подарки от спонсоров.
— Каждый год мы видим на этой площади творческие семьи. «Бибика шоу» — это семейный конкурс, и конкурсанты демонстрируют именно семейное творчество, — говорит председатель жюри конкурса Марина Залетова. — Когда я смотрела презентации, то видела с какой любовью участники рассказывают о своих работах, определить победителей было очень тяжело. Поэтому, у нас получилось по несколько в каждой номинации.
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