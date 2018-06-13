Идет охота на офисных курильщиков, идет охота…

Война курильщиков и некурящих сотрудников — кажется, эта тема никогда не перестанет быть актуальной. Одни кричат, что имеют право, другие упорствуют — мол, курящий наносит вред не только себе, но и окружающим, которые ведут здоровый образ жизни.

В последние годы в борьбу с курением активно включились законодатели — теперь сигареты не продаются на каждом углу, в ресторанах можно дышать воздухом, а не клубами никотина, а в офисных туалетах пахнет освежителем воздуха, а не привокзальной забегаловкой. Стало ли меньше курильщиков? Независимые эксперты говорят, нет. Более того, многие стали курить даже больше, поскольку вынуждены закупать сигареты блоками и, соответственно, не следят за количеством выкуренных пачек.

Однако, дело даже не в статистике. В данном контексте гораздо важнее заострить внимание на трех моментах. Во-первых, и курящий и некурящий человек точно знает, что это опасно для здоровья. Нужно ли вести работу по профилактике отказа от курения? Безусловно! Без запретов, мягко, тактично, систематически, но надо!

Во-вторых, курить или не курить, конечно, каждый человек решает для себя сам. Но, каким бы ни был ответ на этот вопрос, жить в обществе следует, уважая друг друга. Курильщик не должен вредить некурящему, и наоборот, тех, у кого есть такая вредная привычка, нельзя делать изгоями. Поэтому ограничения, установленные федеральным законом, правильные, ибо они призваны регулировать совместное существование людей в социуме.

Наконец, в-третьих, говоря о вреде курения мы обычно понимаем пагубное воздействие никотина на здоровье человека. Но этим негативные последствия не ограничиваются. В частности, наличие курящих сотрудников в компании ведет к производственным простоям, срывам сроков, то есть к вполне реальным финансовым убыткам.

Иван Рыбаков , научный сотрудник ФГБНУ НИИ Медицины им. ак. Н. Ф. Измерова, автор книги о корпоративном здоровье, к которому мы обратились за комментариями, подтвердил, что многие компании в целях соображения здоровья персонала и увеличения прибыли призывают подчиненных отказаться от вредной привычки, внедряют программы отказа от курения. «В 2017 г. мной и моими коллегами были проведены исследования эффективности корпоративных программ здоровья в одной из крупнейших российских компаний. Одной из задач исследования являлась разработка наиболее эффективной программы отказа от курения. На первом этапе необходимо было проанализировать существующую ситуацию и потери компании. Оказалось, что 33% работников имели вредную привычку, среднее время курения составило 37 минут на человека, а средняя продолжительность одного перекура составила 3:15 на человека, — рассказывает Иван Рыбаков. — Ключевой задачей при внедрении программ является преодоление взаимной дискриминации между курильщиками и не курящими. Я имею ввиду организация программ отказа от курения, в которую могут быть вовлечены как отказывающиеся от курения, так и лица не курящие. Это возможно в случае построения комплексной программы, включающей элементы геймификации, обучения, методик преодоления психологической и физиологической зависимости. Практический опыт внедрения программ показал, что эффективность наиболее успешных программ отказа составляет 45% (от количества вовлеченных курильщиков в программу). Основные ошибки, которые допускают компании при организации программ: проведение одиночных семинаров по отказу от курения; привлечение в программу отказа только курящих работников, которые хотят отказаться от курения (неправильная сегментация или ее отсутствие)».

А что думают руководители российских компаний о курении в офисе? Мы попросили прокомментировать свою точку зрения топ-менеджеров.

— Так уже получилось, что сам никогда не курил. Вообще. Но особо эта привычка в других не раздражала. Ну курят и курят, главное, чтобы не радом со мной.

Так было до момента создания собственной компании. Первый нанятый сотрудник был курящим. Сильно. Два-три раза в час по 5 минут, плюс сходить туда-обратно еще 5-7 минут. Итого треть рабочего времени у нас перекур.

Сначала особо не замечал. Вообще нанимая самого первого человека, непонятно, на что смотреть, и берешь первого кто более-менее подошел, и согласился. Не скажу, что сам факт курения сильно не устраивал. Это просто бесило, особенно в те моменты, когда телефоны разрываются от звонков. Ты в офисе один пытаешься везде успеть, а любимый сотрудник отправился на очередной перекур.

Возникло сомнение: «А оно мне нужно вот в таком виде?». Поговорил, снизили частоту походов на улицу. Но, по закону подлости, он отсутствовал именно тогда, когда нужен.

В итоге мы расстались. С этого момента решил не брать курящих принципиально.

Все вакансии компании мы вешаем на HH, а там нельзя указывать ограничения в виде курения, типа ущемляем чьи-то права. И это маленькое условие озвучивается при встрече, в самом конце интервью. Что-то вроде: «Отлично, по моим ощущениям мы сработаемся. Но у меня есть небольшое условие. Курить нужно бросить».

Именно бросить, не воздерживаться в рабочее время, не перейти на электронные сигареты. А кардинально и принципиально. Сразу отмечу, у меня нет желания и задачи как-то контролировать выполнение условия. Вообще, если не доверишь человеку, нет смысла с ним связываться. Но если, мы жмем руки, и одна сторона не выполняет условия, то зачем мне их придерживаться?

Один раз я принял на работу курящего человека. Просто забыл это уточнить. Какое-то время терпел, мягко боролся, всячески подкалывал. Где-то через полгода коллега попросила прибавки зарплаты. У нас в копании это нормально, приходишь, объясняешь почему, немного торгуемся и вот прибавка. На торгах я выкатил только одно условие, сами догадаетесь какое… С тех пор в компании нет курящих людей.

Хотя по нашему опыту, около 50% курильщиков, которым мы делаем оффер с условием бросить курить, уходят подумать и, в конечном итоге, принимают решение не в пользу работы.

Оксана Дубровина, административный директор КГ «Гуров и партнеры»:

— Мы считаем, что это — личное дело каждого человека. В нашей компании нет и не будет никаких запретов на курение сотрудников. Курящих чуть менее 30%. На улице рядом с офисом для этого специально обустроено удобное место. Частая мотивация сотрудников выйти на перекур — потребность в небольшом перерыве, неформальном общении с коллегами. Когда мы оборудовали большую кухню внутри офиса, сделали внутри офиса зону отдыха, сотрудники чаще стали общаться там, реже выходить курить.

Ирина Кузьмина , руководитель практики «ИТ и Телеком» агентства PR Partner:

— Я против курения, и все мои коллеги об этом знают. Моя борьба за свежий воздух происходит постоянно и, кажется, безуспешно, потому что люди продолжают дымить, сидя на лавочке, или стоя под окнами. Повлиять на их выбор очень сложно, поскольку курить или не курить — это, все-таки, каждый решает самостоятельно. Как руководитель я только могу сделать замечание, если увижу, что регулярные перекуры отвлекают от работы, и превращаются в двадцатиминутные разговоры «за жизнь». Такие действия, на мой взгляд, нужно контролировать и задуматься, насколько эффективен курящий менеджер.

Что ж, выходит в этом вопросе ставить точку еще рано. Категория офисных курильщиков довольно многочисленная и совершенно очевидно, что и среди них, и среди их некурящих коллег немало людей, относящихся к этой вредной привычке лояльно, с пониманием. Впрочем, поклонников здорового образа жизни с каждым годом становится все больше, что не может не радовать. Хочется верить, что эта тенденция продолжится. В HR-tv.ru, например, никто не курит.

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