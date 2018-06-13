Нюша объяснила, почему не боится танцевать и много работать во время беременности

Однако она не советует другим мамам поступать также.

Известная исполнительница Нюша подробно рассказала журналистам о том, как протекает ее беременность. Звезда призналась — она активно работает, но это не влияет на самочувствие ни малыша, ни мамы. Кроме того, все нагрузки ей разрешены врачом. Поэтому певица настроена очень позитивно и уверена в одном: беременность — это большое счастье.

Нет смысла нервничать, бояться — все равно будет так, как будет. Сейчас многие мифы, которые были во времена наших родителей, бабушек и дедушек, полностью разгромлены. Из серии «нужно кушать за двоих». Доктор говорит: «Беременность — это не болезнь». Если нет противопоказаний, тебе можно практически все. Многие в социальных сетях писали: «Ну как же так? Ты в положении, а продолжаешь работать, двигаешься, танцуешь». Во-первых, это личное дело каждого. Во-вторых, это зависит от организма. Я не советую другим девушкам делать то же самое. Но я чувствую себя хорошо, могу себе позволить двигаться. Мой доктор так меня настроил: все, что радует маму, — радует малыша. Да, действительно, могу опухнуть, могу поправиться, вообще все могу, потому что я непредсказуемая беременная женщина!

— поделилась мыслями Нюша с коореспондентом «КП».

Действительно, певица во время беременности не боится не только танцевать, но и набивать футбольный мяч, рекламируя Чемпионат мира по футболу FIFA 2018.

Тем не менее, Нюша призналась, что узнав о грядущем пополнении, серьезно пересмотрела свой график и образ жизни:

Не то чтобы я села на строгую диету. Подумала, что важнее просто чувствовать себя комфортно. Если раньше у меня было много спорта, активности, я уставала и мало спала, то перед тем, как оказаться в интересном положении, решила побаловать себя. Стала больше спать, отдыхать, немножечко сократила свой гастрольный график…

Звезда также отметила, что старается не капризничать при муже. Хотя, уверена — любая будущая мама в таком положении имеет на это право.

Женщина ведь многое терпит за этот период. У кого-то серьезный токсикоз. Женщины оправданно могут покапризничать, да. Мне мужа не хочется мучить, он и так много для меня делает,

— пояснила звезда.

Напомним, в январе 2017 года Нюша объявила о помолвке с генеральным советником президента Международной федерации студенческого спорта Игорем Сивовым. Некоторое время спустя СМИ сообщили, что пара сыграла тайную свадьбу. С тех пор в прессе и социальных сетях то и дело появлялись слухи о беременности звезды. И вот на днях она сама официально подтвердила, что скоро впервые станет мамой. Кстати, отдыхать звезда пока не планирует. Она активно работает, а недавно еще и выпустила первую коллекцию собственного бренда одежды.

Фото: Instagram@nyushanyusha_