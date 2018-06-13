Нюша скрывала свою беременность не только от поклонников, но и от мужа

Нюша рассекретила, как рассказала мужу о беременности.

Нюша на протяжении нескольких месяцев тщательно скрывала от поклонников свою беременность. Но, как оказалось, об интересном положении певица рассказала не сразу даже своему мужу Игорю Сивову . По словам Нюши, ей сначаал хотелось точно удостовериться, а уже потом обрадовать новостью супруга.

По словам Нюши, она старается сильно не напрягать своего супруга, но не исключает, что беременные капризы могут появиться и в ее жизни.

В разговоре Нюша отметила, что не боится изменений во время беременности с организмом. Кроме того, артистка сказала, что пока у нее есть желание и возможность, она будет продолжать заниматься спортом.

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram