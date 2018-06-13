Нюша скрывала свою беременность не только от поклонников, но и от мужа 

Нюша рассекретила, как рассказала мужу о беременности.
Нюша на протяжении нескольких месяцев тщательно скрывала от поклонников свою беременность. Но, как оказалось, об интересном положении певица рассказала не сразу даже своему мужу Игорю Сивову. По словам Нюши, ей сначаал хотелось точно удостовериться, а уже потом обрадовать новостью супруга.
— рассказывает певица в интервью «Комсомольской правде».
По словам Нюши, она старается сильно не напрягать своего супруга, но не исключает, что беременные капризы могут появиться и в ее жизни.
В разговоре Нюша отметила, что не боится изменений во время беременности с организмом. Кроме того, артистка сказала, что пока у нее есть желание и возможность, она будет продолжать заниматься спортом.
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Фото:Instagram