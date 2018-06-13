Первая ссора The Weeknd и Беллы Хадид?

Неделю назад мы получили подтверждение того, что Белла Хадид (Bella) и The встречаются. Но кажется, что-то пошло не по плану…

В течение последней недели Белла и ее бойфренд путешествовали по всему миру: парочка начала с Парижа, пожалуй, самого романтичного европейского города, а затем Белла в одиночку отправилась в Южную Корею. Модель поделилась снимками из своей поездки в Азию.

На одном из них — девушка стоит на фоне мерцающих витрин, а в подписи к фотографии — несколько эмоджи разбитых сердец. Еще недавно Белла выкладывала веселые селфи со своей подругой, поэтому появление меланхоличного снимка в ее профиле насторожило поклонников. Может, девушка поссорилась с Абелем? действительно пропустил эту поездку, и покорять азиатские страны Белла отправилась в одиночестве. Последний раз парочку видели вместе в Париже-го июня. И хотя никакого официального подтверждения с их стороны сделано не было, что может быть лучшим доказательством влюбленности, чем искренние кадры, сделанные проворливыми папарацци? Так почему же певец не поехал в Корею вместе со своей девушкой?

Белла и не устают подогревать интерес своих подписчиков и то и дело выкладывают в настоящие фото-головоломки. Так что будем надеяться, что Абель остался дома исключительно из-за неотложных дел, а сердечки в профиле Беллы вызваны тоской о том, что скоро придется покинуть Азию, а не проблемами в личной жизни.