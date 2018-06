Тина Кунаки снялась в чувственной фотосессии для глянца

Утро у поклонников Тины Кунаки было по-настоящему добрым. 21-летняя возлюбленная Венсана Касселя опубликовала в своем Инстаграм чувственную обложку глянца со своим участием и собрала сотни восторженных комментариев.

Тина Кунаки

Видео, снятое во время фотосессии, появились и на официальной странице журнала. В кадре Тина успела примерить несколько образов. Сначала 21-летняя красотка позирует в купальнике, потом переодевается в боди и шорты, а затем танцует в нижнем белье. Да, Венсану Касселю однозначно повезло с невестой!? DANS LES KIOSQUES DEMAIN? OUT TOMORROW ❤️ Our amazing new cover girl @tinakunakey #spring2018 issue ❤️ Shot by @michelsedan Video by @alexybenard_photographer Art Direction @ericbeckman66 Music @henrydecooman @eric_milliard Styled by @dfsablon Realisation @aesane_p Casting @cococasting Hair #ceciliadesiree Make up @mayumioda25 ❤️

A post shared by Lui Magazine (@luimagazine) on Jun 12, 2018 at 10:21am PDT В сети не утихают разговоры о помолвке 51-летнего актера и молоденькой модели. Сначала Тина показала кольцо в соцсетях, а позже появилась на публике с ювелирным изделием на безымянном пальце. Кажется, влюбленные действительно скоро поженятся.

Напомним, что Венсан и Тина познакомились на Ибице, где оба отдыхали. В разговоре с журналистами модель призналась, что даже не догадывалась о творческой профессии своего возлюбленного. По словам девушки, она выросла на ферме и в детстве никогда не смотрела телевизор, поэтому не знала, кто такой Венсан Кассель.

Венсан Кассель и Тина Кунаки