Шанс на выздоровление: 25-летней Ангелине Вахромеевой нужна помощь

Около года назад она попала в страшное ДТП и получила серьезную черепно-мозговую травму. Теперь прикована к постели. Она не может говорить. После трагедии от Ангелины ушел супруг. С ней осталась лишь мама, которая ее выхаживает. Для реабилитации нужны деньги. Телеканал «МИР» совместно с благотворительным фондом «Живой» начали сбор средств. Корреспондент «МИР 24» Андрей Михайлов — с подробностями.

Еще год назад у Ангелины, казалось, было все: любимый муж, небольшой бизнес и большие планы. Но страшная авария все перечеркнула. Из-за серьезной черепно-мозговой травмы 25-летнюю девушку парализовало. Теперь она заново учится жить. Каждый день Ангелина очень старается. Она уже общается взглядом, вспомнила, как читать, пытается есть.

«Хороший прогресс за месяц. Некоторые за полгода такого не достигают. Во многих случаях это зависит от возраста и от пластичности мозга, но в ее случае прогресс идет, то есть он очевиден», — отметил врач Дмитрий Клименко

Девушка практически обездвижена, и справиться со своим телом у нее пока не получается. Нужна помощь специалистов. Курс реабилитации обойдется в 315 тысяч рублей. Для семьи Ангелины — неподъемная сумма. Чтобы помочь, достаточно отправить SMS со словом «Живой» и любой суммой перевода на номер 3443.

«Помогая взрослому, вы помогаете не только этому конкретному человеку. Вы помогаете его родителям, о которых он должен был заботиться, вы помогаете его детям, которые остались без отца или без мамы, фактически это помощь всей семье», — указала Руководитель фонда «Живой» Виктория Агаджанова.

Совсем недавно мама Ангелины узнала, что еще до аварии дочь приготовила ей подарок. Сочинила и записала песню. Она сама хотела исполнить ее на юбилей мамы. И родные верят: с таким характером, как у Ангелины, нет ничего невозможного.

«Она боец. По жизни вот она боец. Она вроде и не лидер, чтоб быть впереди всех, но стержень есть. Есть? Ангелин? Есть…» — указала мама Ангелины Ольга Толкач.

Благодаря фонду «Живой» и зрителям телеканала «МИР» удалось помочь многим людям, в том числе и Наталье Лисицкой.

Из-за сильного искривления позвоночника она может оказаться прикованной к постели. На операцию необходимо собрать 362 тысячи рублей. Часть суммы на счет фонда «Живой» зрители нашего телеканала перечислили сразу после того, как сюжет о Наталье вышел в эфир. Нужно еще 260 тысяч рублей.

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