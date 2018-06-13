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Дочь Алены Хмельницкой растет точной копией красавицы-мамы
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Дочь Алены Хмельницкой растет точной копией красавицы-мамы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Актриса Алена Хмельницкая в браке с известным режиссером Тиграном Кеосаяном родила двоих дочерей: Александру и Ксению. Именно ради них актриса старается поддерживать нейтральные отношения с бывшим супругом, хотя их развод с Тиграном дался Алене очень нелегко — до сих пор артистка предпочитает не говорить о разрыве с экс-мужем. Зато Алена смогла наладить теплые отношения с нынешней женой Тиграна Маргаритой Симоньян.
Сама Хмельницкая счастлива в отношениях с молодым возлюбленным Александром Синюшиным, которого старше на 12 лет. И если старшая дочь Алены Александра уже давно живет самостоятельной жизнью, то младшая наследница Ксения все свое время проводит вместе с мамой. Хмельницкая часто путешествует и почти всегда берет малышку с собой.
Накануне актриса выложила коллаж, в котором показала фотографию младшей дочерью и свой архивный детский снимок. Алена считает, что младшая дочь очень похожа на нее в детстве. «Ксюшка и я. Мне здесь 16 … По — моему, мы все таки очень похожи», — отметила Хмельницкая.
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Поклонники полностью согласились с мнением актрисы и лишь поразились сходству Алены и ее младшей дочери. «Очень похожи», «Две половинки одного любящего сердца», «Алёна, очень похожи с Ксюшей! Две красавицы!», «Ваше отражение», «Мамина копия», — писали поклонники.
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