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Запомнить все. Чем нейронаука поможет участнику любой конференции
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Запомнить все. Чем нейронаука поможет участнику любой конференции 

Forbes.ru 55 минут назад
Организаторы конференций и форумов используют новые методы, чтобы деловое мероприятие принесло больше пользы участникам. Психология, социология и нейронауки — как раз те области знания, которые помогают существенно улучшить качество события. Это и понятно: деловое мероприятие, по сути — это концентрацию взаимодействия людей, и использование наработок из когнитивных и поведенческих наук при организации позволяет гораздо лучше понимать и даже предвидеть действия и эмоции участников.
Но и сами участники, чтобы извлечь максимум из своего билета на конференцию, тоже могут предпринять практические шаги, опираясь на знания различных сфер психологии.
Получение информации и нетворкинг — две ключевых цели посещения деловых мероприятий. Принимая участие в конференции, мы хотим получить максимум знаний, а также стремимся максимально укрепить и расширить деловые связи — поэтому важно, чтобы новые знакомства, как и переговоры с имеющимися партнерами, проходили легко и результативно.
Дневник памяти
Немецкий психолог Герман Эббингхауз, изучающий процессы памяти, показал в своих экспериментах, что человек забывает до 50% новой информации в течение часа, и уже на следующий день мы помним лишь треть от того, что узнали вчера (на мероприятии, к примеру). Современные исследования подтверждают эти выводы.
Хорошая новость в том, что действуя определенным образом, вы вполне сможете изменить эти цифры в свою пользу:
Отдыхайте. Делайте перерывы между порциями потребляемой информации — даже если организаторами это не предусмотрено. Чередование «работы» и «отдыха» позволяет мозгу гораздо лучше усвоить что-то для него новое.
Высыпайтесь. В тех же экспериментах Эббингауза было установлено, что недостаток сна — один из трех факторов, существенно влияющих на прочность запоминания. Так что чем меньше вы спите, тем меньше шансов на то, что ваш мозг будет способен удержать нужные знания, и наоборот.
Записывайте. Да-да, конспектируйте, причем старым добрым методом — от руки, а не на ноутбуке, планшете или смартфоне. Исследования однозначно подтверждают связь между способом записи и эффективностью обучения и запоминания: в первом случае вы уясните и удержите в памяти гораздо больше.
Место встречи изменить нельзя
Даже если вы что-то упустили или забыли из выступлений и мастер-классов, в наше время это, пусть и частично, можно восполнить наличием видео— и аудиозаписей, презентаций и других материалов, которые участники получают после мероприятия. А вот что нельзя воспроизвести, так это деловое общение во время ивента. Несмотря на то, что это понимает каждый, кто идет на конференцию, готовятся к нетворкингу немногие, и зачастую узким местом становятся именно коммуникации. Поэтому, как минимум:
Планируйте встречи. Узнайте до мероприятия, кто из ваших коллег и друзей также принимает в нем участие: тем, кто там впервые или чувствует себя некомфортно (по разным причинам), это поможет не чувствовать себя аутсайдером и легче «влиться» в общение на мероприятии. Однако, конечно же, наиболее эффективная стратегия — это приобретение новых контактов и деловых знакомых. Для этого вам также необходимо набросать для себя список тех, с кем вы хотели бы познакомиться лично, и может быть, даже договориться о встрече заранее.
Не избегайте оппонентов. Исследования в социальной психологии демонстрируют, что мы довольно ленивы в построении социальных связей и формируем их по принципу схожести мнений, убеждений, черт характера и т.п. Общение же с людьми, не похожими на вас, с противоположной точкой зрения на тот или иной вопрос позволит взглянуть на него по-другому, добавит оттенков в вашу картину мира и, возможно, приведет к неожиданным решениям.
Анализируй это  Самое главное в мероприятии — это, как ни парадоксально, то, что случается после него. И чтобы участие не прошло даром, и полученное вдохновение и инсайты реализовались в конкретные действия, используйте как минимум следующие два метода, базирующиеся на психологии мотивации:
Продумайте до начала мероприятия, какие действия вы хотели бы предпринять по его результатам — это может быть что угодно, от заключения партнерского договора или определенного количества потенциальных клиентов до написания книги или проведения собственного мероприятия;
В конце ивента выделите время и еще раз запишите для себя, что бы вы хотели изменить и — важно! — как вы поймете, что изменения происходят. Согласно теории постановки целей американского психолога Эдвина Лока, конкретизация целей — один из ключевых факторов, влияющих на их реализацию. Говоря образно, большие перемены состоят из маленьких шагов — и чем подробнее и «измеримее» будут эти этапы, тем реальнее шанс их воплощения.
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