Княженика: исконная русская ягода, которую все забыли

В старой Европе считалось, что русская ягода — это клюква. Такое мнение бытовало благодаря активности русских купцов, возящих клюкву в Европу, население которой было менее склонно к собирательству. На самом деле, клюква — ягода интернациональная и растёт не только в России, но и на Украине, в Скандинавии, на севере США, в Канаде и на Аляске.

Но настоящая русская ягодка — всеми забыта. В давние времена русские князья, владевшие северными землями, посылали своих крестьян по ягоду в леса. Одной из самых вкусных северных ягод, которую крестьяне приносили на княжеский двор, была поляника. Ягода очень нравилась княжеским детям, особенно девочкам-княжнам. Отсюда и пошло второе ее название — княженика.

По-научному эту древнюю ягодную культуру зовут арктической малиной. Ягоды княженики по форме и цвету похожи на малину, но они более ароматны, словно к малине добавлен вкус ананаса. Собирают княженику 2—3 раза в июле-августе. По вкусу и сейчас ее считают лучшей из дикорастущих ягод.

Еще в середине прошлого века южная граница распространения княженики на территории Российской империи проходила от Санкт-Петербурга через Пинск — Смоленск — Москву — Казань — Уфу — Курган — Новосибирск — Иркутск — Хабаровск — Владивосток. Хорошо растет княженика в сырых хвойных и лиственных лесах, около болот, у берегов рек и озер. На севере встречается за полярным кругом. В этих местах можно было собрать урожай ягод в несколько тонн.

В настоящее время в результате вырубки лесов угодья дикой княженики значительно сократились и это перспективная культура практически пропала.