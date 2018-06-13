Почему научный подход не всегда работает

Ты заметил, что иногда в научных текстах информация изложена с некоторой степенью неопределенности, словно предсказания гороскопа? Если вдуматься, то и определение науки является несколько расплывчатым. Википедия описывает науку как «область человеческой деятельности, направленную на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности». Это звучит правдиво, но 100-процентная достоверность науки этим определением не подтверждается. В этом смысле стоит больше доверять опыту. Поскольку опыт — это совокупность практически усвоенных знаний и навыков, то есть то, что мы постигаем на практике. Тогда как наука призвана обрабатывать подобные знания, выдвигая теории, которые не всегда способны ответить на нужные вопросы.

Наука часто предлагает решения, которые не может подтвердить

Один ученый как-то раз шуточно прокомментировал вопрос о науке, заданный ему на конференции: «Как известно, в мире есть две неизбежные вещи: смерть и налоги. Это заблуждение. На самом деле их три: смерть, налоги и то, что наука меняется». На каждого, кто предоставляет научный аргумент, найдется тот, кто назовет контраргумент. Проблема науки в ее изменчивости. Любое открытие совершается на основе имеющихся данных. Но ограниченность этих данных позволяет судить и о недостаточной объективности науки. Сегодня существует одна теория, но завтра эмпирическим путем появляется новая информация. Вследствие этого рождается другая теория, которая обесценивает прежнюю. Когда-то именно наука утверждала, что Земля плоская, а Солнце вращается вокруг нее. А каких-то сто лет назад люди использовали героин в качестве борьбы с кокаиновой зависимостью, пока не обнаружили еще более пагубные свойства первого. К тому же теоретичность науки позволяет появиться на свет многим популяризаторам лженауки со своими странными версиями. Ты, наверное, не раз слышал эти истории про инопланетную природу египетских пирамид или про существование подводных цивилизаций. Некоторые области псевдонауки вышли далеко за рамки научного троллинга и оформились в целые профессиональные области. Хиромантия, гомеопатия, НЛП и множество других направлений с сомнительными теориями уже имеют свои армии последователей. Лженаука: теперь и в твоем доме

Но, пожалуй, самая неустойчивая научная область — это история. В ней истина меняется так быстро, что и не всегда успеваешь за ней проследить. В нашей стране, например, теория социализма корректировалась в соответствии с политическим режимом. А факты о Второй мировой войне в разных странах трактуются так неодинаково, словно этих войн было несколько. Но правда только одна и в полной мере известна лишь очевидцам этого события. И подобный подход применим ко всей науке в целом.

Сильная вера в науку мешает жить

Сильная вера в науку порой не оставляет выбора для понимания важных вещей. Даже хуже: она уничтожает всякое желание их понимать. В этом смысле «научное» сознание вопреки ожиданиям не способно учиться, а, наоборот, закостенело в рамках прописанных тезисов. Человек следует им, не желая разобраться в вопросе самостоятельно. Есть множество вещей, для полного понимания которых необходим практический подход. Представь, что ты никогда не пробовал ананас. Тебе могут сколько угодно рассказывать про его насыщенный и сладкий вкус, но, пока ты не попробуешь его лично, понять этого не сможешь. Сухая научная статистика уверенно делает некоторые прогнозы, но именно вера в себя может опровергнуть их. Как, например, выздоровление людей при сложных заболеваниях, когда врачи уже предсказывали смерть. В данном случае вспоминается фильм «Форрест Гамп», где главный герой был слабоумным и не обращал внимания на устоявшиеся правила жизни, игнорируя общечеловеческие предрассудки. Поэтому он не боялся рисковать и пробовать все, что ни преподносила ему судьба. В итоге это сделало его богатым. Пусть это и метафора, но она красноречиво демонстрирует суть жизни.

Опыт — источник правды

Часто наука является пищей для псевдоинтеллекта и поставщиком правды для людей, которые хотят казаться умнее, чем есть на самом деле. Апеллируя к фактам, смысл которых они не всегда понимают, эти люди игнорируют ценность опыта как наиболее достоверного источника знаний. Наука не может дать конкретных ответов на многие жизненные вопросы. Чтобы добиться четкого понимания сути вещей, необходимо соприкоснуться с ними на практике, работать, совершать ошибки — в общем, делать все то, что заставляет нырнуть под поверхностный слой теории. Именно так можно обрести подлинное знание. И если тебе нужно получить ответ со стороны, то дать его может только тот, кто изучил предмет опытным путем. Соответственно, весь научный подход должен строиться на двух вещах: постижении практики и анализе информации от тех, кто это практику прошел. В остальных же случаях у тебя есть лишь догадки. Откройся жизни: только она способна преподать те уроки, перед которыми наука бессильна. Когда наука отчаянно врет