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Малышева поразила результатом своего экспресс-похудения
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Малышева поразила результатом своего экспресс-похудения 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Неделю назад звезда Первого канала Елена Малышева призналась своим подписчикам в «Инстаграме», что очень скоро ей предстоит выйти на сцену в качестве ведущей одного престижного мероприятия, связанного с медициной. В связи с этим она заказала себе роскошный приталенный наряд. Ради того чтобы смотреться в нем органично, теледива решилась пройти 10-дневный марафон по снижению веса.
Стоит отметить, что ее диета была довольно жесткой: порой ведущая полностью исключала пищу, оставляя в своем рационе только воду, зеленый чай и пару кусочкой яблока. Недавно в ее микроблоге появились фото и видео, где она позирует в вожделенном платье. Судя по ним, Малышева добилась желаемого результата, а ее усилия не прошли даром.
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