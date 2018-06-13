Малышева поразила результатом своего экспресс-похудения

Неделю назад звезда Первого канала Елена Малышева призналась своим подписчикам в «Инстаграме», что очень скоро ей предстоит выйти на сцену в качестве ведущей одного престижного мероприятия, связанного с медициной. В связи с этим она заказала себе роскошный приталенный наряд. Ради того чтобы смотреться в нем органично, теледива решилась пройти 10-дневный марафон по снижению веса.

Стоит отметить, что ее диета была довольно жесткой: порой ведущая полностью исключала пищу, оставляя в своем рационе только воду, зеленый чай и пару кусочкой яблока. Недавно в ее микроблоге появились фото и видео, где она позирует в вожделенном платье. Судя по ним, Малышева добилась желаемого результата, а ее усилия не прошли даром.