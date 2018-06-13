Почему собака облизывает людей: 5 причин

Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему собаки лижут людей? Некоторые называют это любовью, некоторые считают чисто биологическим явлением, кто-то думает, что так они просто дурачатся, а кто-то полагает, что это заложено природой и является элементарным способом оставить свой запах на хозяине. Да, в этом есть доля правды, но на самом деле все немного сложнее. Давайте разбираться — в этой статье мы рассмотрим основные причины и попытаемся понять, почему же так происходит.

Выражение любви

Некоторые владельцы собак считают, что вылизывание — это эмоциональное выражение привязанности и любви к хозяину. Поскольку собаки не могут сказать об этом привычными нам словами, они поступают более творчески — вылизывают любимый объект. Часто, когда вы находитесь с гостями, пес может усердно вылизывать тыльную сторону вашей ладони, как бы показывая неразрывную связь со своим хозяином. Он будто говорит: «Этот человек мой и только мой!» Некоторые считают, что, вылизывая любимого хозяина, животное таким образом просто предъявляет на него права. На вопрос, какая же может существовать связь между правом собственности и облизыванием, некоторые отмечают, что собаки начинают особенно активно лизать хозяина в людных местах или при гостях. Такое может происходить в парке, в торговом центре или просто в том помещении, где много незнакомого собаке народа. Они понимают, что претендентов на внимание хозяина появилось гораздо больше, и начинают активно проявлять себя и показывать свои чувства.

Ученые, исследующие поведение животных, верят, что через вылизывание собака хочет дать понять окружающим, что этот человек занят. Так же, как люди выражают свои эмоции удобным им образом, животные выработали определенные уникальные способы общения посредством подобных «поцелуев».

Привычка из детства

Для того чтобы понять истоки привычки собак облизывать хозяина, нам необходимо обратить внимание на то, в каких условиях эти животные проводят первые недели своей жизни, и на то, как с ними общаются родители. Собаки постоянно лижут своих детей, пытаясь ухаживать за ними — так они моют их и самым натуральным образом оставляют на «ребенке» частичку себя в виде запаха. Считается, что это оказывает существенное влияние на установление эмоциональной и физической связей между щенком и его матерью. То, что взрослая собака в течение первых нескольких месяцев, а иногда и лет облизывает своих щенков, является важной частью нормального роста хвостатого малыша.

Вылизывая морду матери, щенки часто надеются, что она поделится с ними пищей. Можно ли сказать, что щенки понимают это и наследуют привычку облизывать близкое существо от своей матери? Пока научных исследований, подтверждающих это предположение, нет. Однако, вероятнее всего, именно в раннем детстве при общении с матерью закладывается привычка лизать хозяина, показывая, что что питомец просит помощи, еды, внимания или любви. Неудивительно, что многие владельцы собак отмечают, что их питомец начинает лизать их, если хочет что-то получить. Именно так наши любимцы часто выпрашивают лакомство или требуют, чтобы их срочно почесали за ушком.

Способ узнать человека

Если вы подойдете к собаке совсем близко, первой ее реакций будет понюхать вас. Часто собака может начать лизать вам руки и лицо, как бы знакомясь с вами. Основываясь на этом, можно предположить, что таким образом животное стремится узнать незнакомца получше. Запах, воздействующий на рецепторы в носу и во рту собаки, помогает ей считать уникальную информацию о незнакомце. Познакомившись с запахом «нового друга», собака может лучше понять, как к нему относиться и как себя вести — общительно или скромно, по-доброму или настороженно.

Некоторые люди совершенно искренне считают, что собакам просто нравится вкус человеческого пота и текстура человеческой кожи. Это научно не доказано, но может быть расценено как одна из нескольких причин того, почему собакам так нравится облизывать людей. Ведь факт остается фактом: песики лижут именно кожу, а не одежду.

Как быть, если собака постоянно пытается вас облизать?

Вы не можете полностью отучить собаку от облизывания любимого хозяина. Причина проста: это заложено в ее природе и является врожденной особенностью и способом показать любовь. Однако если животное постоянно вас лижет, это может причинять некоторый дискомфорт. Можно принять некоторые меры, которые будут препятствовать такому поведению. Когда ваш питомец начинает себя вести подобным образом, старайтесь не обращать на него внимания и не реагировать на его попытки показать свою бескрайнюю любовь. Вы можете издать какой-то резкий звук, как только собака начнет к вам приставать. Попробуйте приучить ее к этому звуку как к сигналу о прекращении подобного поведения. Медленно, аккуратно и постепенно при правильной дрессировке вы сможете ограничить и контролировать нежелательное поведение вашего питомца. При этом он не будет вас меньше любить, совсем нет! Просто любимец научится понимать, что такое поведение вам иногда неприятно и некомфортно.

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