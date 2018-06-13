Цветники своими руками: 15 простых идей

Цветник или клумбу можно устроить даже на самом маленьком пространстве, например между забором и дорожкой, возле крыльца, в любом уголке сада, перед террасой или беседкой, там, где вам не хватает эстетики.

Давайте посмотрим на 15 интересных и при этом простых идей для цветника, которые можно реализовать своими руками.

Миксбордер в саду

Цветник под названием «миксбордер» — окантовочный тип клумбы, длинный, тянущийся вдоль забора, дорожки или дома. Но главной его особенностью становится смешение нескольких культур, при этом разных по ряду характеристик.

Во-первых, нужно создать три уровня по высоте — почвопокровные, низкорослые и среднерослые растения должны быть на каждом участке миксбордера. Во-вторых, нужно спланировать выбор растений так, чтобы цветение было и весной, и летом, и даже осенью. Например, можно посадить первоцветы, любые летние растения и хризантемы, которые будут цвести даже под снегом!

Клумба из габионов

С помощью камней и металлической сетки можно сделать высокие клумбы и кашпо, которые предназначены для выращивания цветов, но ещё могут стать забором или зонирующим элементом.

Лианные растения и вертикальное озеленение

С помощью полочек, этажерок, шпалер, сеток по фасаду и забору вы сможете обеспечить себе ещё один ярус озеленения в саду — верхний. В средней полосе вы легко можете использовать такие вьющиеся, как девичий виноград и обычный виноград любого сорта, плетистые розы, вьюнки и плющи. В Краснодарском крае вам будут доступны ещё два-три десятка красивых растений лианного типа.

Клумба в форме тележки из древесины

Вот такой цветник своими руками можно создать, если у вас есть начальные плотницкие навыки, творческая жилка и дерево под рукой.

Весенняя клумба

Весенняя клумба должна быть в каждом саду! Засаживается она только весенними луковичными, но на заднем плане у вас остаются кустарники, которые будут цвести летом и осенью. Очень важно не подсаживать к луковичным никаких других растений (разве что миниатюрные многолетники — только там, где их будет видно), ведь луковичные размножаются под землёй, и скоро у вас будет целая поляна! Но пока этого не произошло, первые два-три года можно засаживать пустые зоны уже цветущими однолетниками из магазина.

Вьющиеся растения для арок и пергол

Особенно красиво смотрятся лианные на арках и перголах. Не отказывайте себе в таком удовольствии, сделайте перголу прямо на крыльце, у калитки, у входа в огород из сада. Чем их больше, чем интереснее будет ваш сад!

Озеленение террасы или патио

Цветники на патио или террасе могут быть созданы разными способами: с помощью напольных или подвесных кашпо, плошек для суккулентов и почвопокровных, вьющихся по навесам растений, а также простой окантовкой террасы высокими кустарниками (гортензиями, самшитом и так далее).

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