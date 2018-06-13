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Она очень долго мучилась, обувая эти ботинки на мальчишку. Но то, что произошло потом — уморительно!
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Она очень долго мучилась, обувая эти ботинки на мальчишку. Но то, что произошло потом — уморительно! 

Карельские вести 1 час назад
Эту историю рассказала мне воспитательница детского садика. Она доказывает, что ничто не сравнится с детской непосредственностью. Я уверен, что многие из нас сталкивались с ней и умилялись.
Воспитательница в детском саду помогала одному мальчику обувать ботинки. Он попросил помочь ему, и она почти сразу понимает, почему он не смог обуть их самостоятельно. Она с усилием пыталась натянуть ботинки ему на ноги, но пока все было безрезультатно.
И вот, когда запыхавшись, она все таки натянула один ботинок, маленький мальчик сказал: «Миссис Кэтлин, Вы обули ботинок не на ту ногу».
Она чуть не всхлипнула, но посмотрев на обувь, поняла, что он был прав. Снять ботинок было не легче, чем натянуть его. Но ей удалось все таки снять его и обратно обуть, но теперь уже на правую ногу.
Затем мальчик объявил: «Это не мои ботинки».
Она прикусила язык, но не закричала: «Почему ты не сказал мне этого раньше?», — спросила она. В очередной раз она пыталась помочь ему, теперь уже снять неподходящую обувь.
Затем мальчишка сказал: «Это ботинки моего брата. Моя мама заставила меня донашивать их».
Воспитатель уже не знала, смеяться ей или плакать. Она набралась терпения, и снова с трудом, но обула мальчика. После этого она спросила: «А где твои перчатки?»
Он сказал: «Я засунул их в мои ботики…»
Карельские вести: последние новости
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