«Какая красивая женщина»: мама Леди Гаги затмила знаменитую дочь

Известная американская певица Леди Гага вместе со своей мамой на днях посетила благотворительную акцию в поддержку детей и искусства. Совместные снимки двух блондинок потрясли интернет-пользователей, ведь, в отличие от знаменитой дочери, Синтия Джерманотта обладает очень миловидной внешностью.

Леди Гага сейчас катастрофически занята в виду скорой премьеры своего совместного с Брэдли Купером проекта — мюзикла «Звезда родилась», в котором она исполнила главную роль. Однако звезда нашла время для того, чтобы принять участие в благотворительном мероприятии. Певица вместе со своей мамой Синтией Джерманоттой посетила благотворительную акцию Children Mending Hearts' 10th Annual Empathy Rock, состоявшуюся на днях в Лос-Анджелесе.

Целью ежегодного мероприятия является поддержка детей через искусство. Главный посыл акции — вызывать сопереживание. Леди Гага вовсе не просто так выбрала мать в качестве спутника на такое мероприятие, ведь в ее семье всегда превалировали творческие порывы. Мать и бабушка с детства учили певицу следовать за своими желаниями и развиваться в творчестве. Но пользователей социальных сетей заинтересовала не столько благотворительная акция, сколько внешность родительницы самой эпатажной певицы современного шоу-бизнеса.

«Ух ты! Вот это мама! Такая красотка! В кого же Гага?» «Какая красивая женщина!» «Как у такой красивой мамы могла родиться Леди Гага?» «Очень милая и приятная внешность у ее мамы, неудивительно что Гага комплексует из-за своей внешности» Надо отметить, что Гага в последнее время часто удивляет своих фанатов. Артистка все больше склоняется в сторону элегантного шика и оставляет в прошлом эпатажные наряды, зачастую вызывающие недоумение у интернет-пользователей. Новый выход знаменитой вокалистки так потряс ее изумленных поклонников тем, что певица впервые оправдала свой псевдоним Леди.