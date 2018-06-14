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«Какая красивая женщина»: мама Леди Гаги затмила знаменитую дочь
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«Какая красивая женщина»: мама Леди Гаги затмила знаменитую дочь 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Известная американская певица Леди Гага вместе со своей мамой на днях посетила благотворительную акцию в поддержку детей и искусства. Совместные снимки двух блондинок потрясли интернет-пользователей, ведь, в отличие от знаменитой дочери, Синтия Джерманотта обладает очень миловидной внешностью.
Леди Гага сейчас катастрофически занята в виду скорой премьеры своего совместного с Брэдли Купером проекта — мюзикла «Звезда родилась», в котором она исполнила главную роль. Однако звезда нашла время для того, чтобы принять участие в благотворительном мероприятии. Певица вместе со своей мамой Синтией Джерманоттой посетила благотворительную акцию Children Mending Hearts' 10th Annual Empathy Rock, состоявшуюся на днях в Лос-Анджелесе.
Целью ежегодного мероприятия является поддержка детей через искусство. Главный посыл акции — вызывать сопереживание. Леди Гага вовсе не просто так выбрала мать в качестве спутника на такое мероприятие, ведь в ее семье всегда превалировали творческие порывы. Мать и бабушка с детства учили певицу следовать за своими желаниями и развиваться в творчестве. Но пользователей социальных сетей заинтересовала не столько благотворительная акция, сколько внешность родительницы самой эпатажной певицы современного шоу-бизнеса.
«Ух ты! Вот это мама! Такая красотка! В кого же Гага?» «Какая красивая женщина!» «Как у такой красивой мамы могла родиться Леди Гага?» «Очень милая и приятная внешность у ее мамы, неудивительно что Гага комплексует из-за своей внешности» Надо отметить, что Гага в последнее время часто удивляет своих фанатов. Артистка все больше склоняется в сторону элегантного шика и оставляет в прошлом эпатажные наряды, зачастую вызывающие недоумение у интернет-пользователей. Новый выход знаменитой вокалистки так потряс ее изумленных поклонников тем, что певица впервые оправдала свой псевдоним Леди.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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