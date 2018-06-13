«Начальники не любят нытиков». Как «выторговать» хорошую зарплату?

О том, как запрограммировать себя на успех, когда и как просить у работодателя повышения зарплаты и должности, в каких случаях менять работу, корреспондент «АиФ-Кузбасс» спросил у бизнес-тренера Сергея Белова . Эксперт развенчивает мифы о работе и работодателях и даёт советы тем, кто ещё находится в поисках.

О чём рассказать работодателю?

Наталья Исаева , корреспондент «АиФ в Кузбассе»: Говорят, что на первой встрече с работодателем не прилично спрашивать о зарплате. Это правда?

Сергей Белов: Это миф! Обязательно спросите, какая у вас будет зарплата и из чего она складывается. В этом нет ничего страшного. Если у вас есть какие-то обязательства (алименты, кредиты, ипотека и т.д.), о них тоже расскажите — то есть объясните, почему вам важно, чтобы была возможность «зарплатного» роста. Таким образом работодатель поймёт, что вы нацелены на деньги, поэтому не будете работать на один оклад, а будете стараться. Но при этом не нужно перекладывать на работодателя свои проблемы. Сразу с порога ныть, что вам нечем платить кредиты или что вы не сможете работать полный рабочий день, потому что вам нужно забирать ребёнка из садика. Начальники не любят нытиков. Работодатель ищет человека, который будет хорошо выполнять свои задачи. Убедите его в том, что вы именно такой человек.

Как подготовиться к собеседованию?Составьте свой список «золотых вопросов». В первую очередь спросите у работодателя, каких результатов и за какое время он от вас ждёт и какие есть перспективы у вашей должности. Обязательно подготовьте грамотное профессиональное резюме. Этим занимаются кадровые агентства. Причём бесплатно. Им это выгодно, ведь соискатель попадает в их базу. Свои вопросы оставьте на финал собеседования. Сначала — вопросы работодателя. Как правило, работодатели просят рассказать о прошлой работе. При этом очень важно сообщить о том, каких вы там достигли результатов. Не нужно стесняться говорить об успехах. Часто работодатель спрашивает о сильных и слабых сторонах. Обязательно подготовьте три сильные и три слабые стороны. Слабые стороны есть у всех. Может быть, у вас есть вредные привычки, или вы часто опаздываете. Скажите об этом и добавьте, что вы работаете над тем, чтобы этого не было. К собеседованию также нужно подготовиться психологически, чтобы вести себя спокойно. Я рекомендую ходить на все собеседования, даже если они вообще не по вашей теме. Это своеобразная тренировка. После третьего-четвёртого собеседования вы начнёте чувствовать себя увереннее. А это всегда привлекает работодателя.

Если у вас совершенно нет опыта работы, то начинайте и с маленькой зарплаты на маленькой должности. И поставьте цель стать лучшим.

— Говорят, что без опыта на работу не берут. Это тоже миф?

— Миф. Есть такое понятие, как эффективная коммуникация. Важно убедить работодателя, что ты из себя действительно что-то представляешь. Есть вакансии, в которых сразу прописано, что готовы принять без опыта работы. Важен другой вопрос: хочет ли человек учиться. В моей практике были люди, которые «плакали», что не могут найти работу из-за отсутствия опыта. Но это простое перекладывание ответственности. Надо работодателю прямо сказать: «У меня нет опыта, но я очень хочу у вас работать. За два-три месяца обучусь и стану ценным кадром, а если нет — то расстанемся друзьями». Покажите, что вы заинтересованы в вакансии. Пройдите какие-то теоретические курсы или прослушайте семинары, которые вам помогут получить дополнительные знания. У меня был такой опыт: в 1998 г., когда компьютеры были редкостью, я прошёл курсы компьютерной грамотности. Когда устраивался на работу, в резюме отметил новый навык. Из огромной стопки резюме выбрали только моё.

Меня там ждёт карьера?

— Говорят, если увольняешься с высокой должности, то в другой компании соглашаться на низкую нельзя. Это так?

— Нужно посмотреть на свои компетенции. Если вы были президентом корпорации или генеральным директором, а уходите на менеджера, то возникает вопрос, каким вы были директором? Бывает, в визитке написано одно, а на деле человек ничего не умеет. Например, был начальником, а в реальности делегировать полномочия не может. В итоге на новой работе будет делать то, что привык. У вас должны быть железные аргументы, чтобы работодатель поверил в вас. Например: «Не могу найти руководящую должность, поэтому готова начать с низкой, доказать свою результативность, возможно, в будущем и в вашей компании дорасту до повышения». Прежде всего, определитесь, что вы хотите получить от работы и что важно для вас.

— Говорят, если нет перспектив карьерного роста, то с работы нужно уходить. Обязательно?

— На мой взгляд, не все хотят карьерного роста. Если вы его хотите, то ответьте на вопрос: зачем он вам, что вы хотите в результате получить? Если просто отдельный кабинет, визитку и повышение зарплаты, то точно никакой карьеры вам не нужно. А вот если вы готовы работать больше и нести ответственность за результат и за других сотрудников, то тогда другое дело. Тогда имеет смысл что-то менять. Или искать возможность внутри компании, или в другой компании. Сначала поговорите с начальником. Хороший вариант: обозначение проблемы, возможных последствий и путей решения. Скажите, что вы готовы взять на себя ответственность и помогать другим. Говорите спокойно, без резких движений. Если никакого повышения и изменений не предполагается, то потихоньку ищите новую работу. Практика показывает, что карьеристам в этом случае всё-таки приходится уходить в другую компанию, в которой рост предполагается. То есть сначала решите для себя, что для вас важнее: стабильность или карьера.