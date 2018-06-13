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Официально: Элджей и Настя Ивлеева вместе
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Официально: Элджей и Настя Ивлеева вместе 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Уже несколько месяцев в социальных сетях ходит слух о том, что ведущая шоу «Орёл и Решка. Перезагрузка» Анастасия Ивлеева закрутила роман со скандальным рэпером Элджеем.
Все началось с того, что Настя выложила в свой совместную фотографию с музыкантом. Уже тогда многие заметили «химию» между молодыми людьми. А затем Анастасия снялась для обложки нового сингла Элджея «360».
Отметим, что парочка постоянно комментирует фотографии друг друга в социальных сетях, что ещё больше подогревает интерес публики.
А в минувшую пятницу на «Премии МУЗ ТВ. Трансформация.» Ивлеева заявила, что без ума от Элджея. После шоу Настя выложила очередную фотографию с рэпером в свой с подписью:«А с тобой мы дома поговорим» и отметила его на фотографии.
Ни Анастасия, ни Элджей не отвечают на многочисленные вопросы поклонников и никак не комментируют слухи о своём романе.
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